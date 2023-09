263 équipements publics scolaires réceptionnés pour le secteur de l'éducation Le pari réussi de l'Habitat C

263 équipements publics scolaires réceptionnés pour le secteur de l'éducation Le pari réussi de l'Habitat Ces acquisitions atténueront la surcharge dans les classes et éviteront aux écoliers de longs déplacements. Tarek Belaribi s’est félicité de la tâche accomplieTarek Belaribi s’est félicité de la tâche accomplie À la veille de la rentrée des classes, le département de l'Habitat a fait le point sur les établissements scolaires livrés pour la nouvelle année scolaire. Ces établissements peuvent accueillir les élèves des trois paliers dès aujourd'hui. Mission d'autant plus nécessaire pour au moins deux raisons. Il y avait, d'une part, le problème de la surcharge dans les classes dans certaines zones. Et il y avait, d'autre part, l'obligation de construire de nouveaux groupes scolaires pour les cités livrées récemment. Un pari que le ministère de l'Habitat semble avoir bien réussi. C'est du moins ce que suggèrent les chiffres communiqués, hier, par Tarek Belaribi. Ce dernier a fait état de la réception de 263 établissements désormais exploitables dès le coup d'envoi de l'année scolaire 2023-2024. Comparativement à l'année précédente, il y a eu plus de 87 structures en plus, a affirmé le ministre de l'Habitat, satisfait d'une telle «avancée» qui permet aux pouvoirs publics d'aborder la rentrée scolaire dans la sérénité en dépit de quelques couacs signalés. «Nous avions annoncé l'année dernière que 2023 serait l'année des équipements publics d'excellence, et c'est ce que nous avons réalisé grâce à nos directeurs dans les wilayas et aux cadres du secteur», a déclaré Belaribi lors d'une conférence de presse tenue après une réunion avec les directeurs des équipements publics au niveau national. 12 directeurs étaient présents au siège du ministère alors que les autres représentants dans les autres wilayas ont suivi la réunion par vidéoconférence. Rappelant avoir livré 176 structures, l'année dernière, le ministre s'est félicité de voir ce nombre augmenter pour atteindre 263. Par palier, la part belle revient au cycle primaire qui peut compter sur 143 nouvelles écoles venues renforcer les capacités d'accueil. Ce qui est de nature à éviter la surcharge dans les classes et éviter, dans certains cas, à des écoliers de longs déplacements. Le cycle moyen, lui, vient de recevoir 75 nouveaux établissements alors que le nombre de lycées livrés est de 45. «Nous avons, à travers ces chiffres, fait un bond de 87 équipements publics. Ce qui est un nombre important», a déclaré le ministre. En vertu de la loi de finances de 2023,269 équipements publics au total ont été enregistrés, alors que le nombre d'équipements publics inscrits au titre de la loi de finances de l'année précédente était de 167, a relevé Belaribi. Et de souligner que cela témoigne des efforts considérables déployés par le gouvernement pour augmenter le nombre d'équipements publics dans le secteur de l'Éducation nationale. Il a ajouté que cette augmentation des structures publiques est en diapason avec l'augmentation du nombre de projets de logements réalisés par le secteur. Le ministre a indiqué que ces installations se trouvent dans les nouvelles cités qui sont livrées progressivement à travers tous les coins du pays. Visiblement satisfait de ce qu'a fait le département de l'habitat pour doter les nouvelles cités en établissements scolaires nécessaires, le ministre promet de rester sur la même dynamique. «L'année 2024 verra elle aussi un programme important», a-t-il lancé, en faisant état d'un programme «en cours de planification» par les services du ministère. Belaribi a souligné que son département mène une opération d'évaluation des directeurs au niveau des wilayas, soulignant que l'administration centrale dispose de caractéristiques administratives et techniques qui lui permettent d'évaluer correctement ses directeurs. L'évaluation nous permettra d'identifier les carences et de demander des comptes aux responsables défaillants, a-t-il mis en garde les entreprises réalisatrices. Belaribi a révélé que le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a convenu avec le ministère de la Santé, avec l'approbation du Premier ministre, du transfert du projet de réalisation de tous les équipements publics relevant du ministère de la Santé, au secteur de l'habitat, à l'instar des hôpitaux. Le suivi de tous les projets pour la réalisation d'hôpitaux de capacités de 60,80,120,240 ou 400 lits sera attribué aux services du ministère de l'Habitat qui dispose de l'ensemble des moyens et des spécialistes pour le suivi de ce genre d'équipements, a annoncé le ministre. «Cette situation apportera un nouveau souffle à ces projets et contribuera à l'accélération des travaux», a-t-il assuré. Amirouche YAZIDAmirouche YAZID 00:00 | 19-09-2023 Share