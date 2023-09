La rentrée scolaire 2023-2024 sera réussie grâce à la mobilisation de tous Publié Le : Mardi, 19 Septembre 20

La rentrée scolaire 2023-2024 sera réussie grâce à la mobilisation de tous Publié Le : Mardi, 19 Septembre 2023 13:31 Lu : 50 fois Imprimer Evoyer Partagez La rentrée scolaire 2023-2024 sera réussie grâce à la mobilisation de tous El BAYADH - Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a affirmé mardi depuis la wilaya d'El Bayadh que la rentrée scolaire de l'année 2023-2024 sera réussie grâce à la mobilisation et à l'engagement de tous. Lors de la conférence de presse qu'il a animée après avoir donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire, M. Belaabed a indiqué que cette rentrée sera "réussie compte tenu des efforts et des préparatifs engagés sur les plans matériel, humain, pédagogique et structurel" soulignant qu'il est trop tôt pour faire une évaluation à ce sujet. Concernant les nouveautés de cette rentrée, M. Belaabed a affirmé que son département ministériel compte "poursuivre le processus d'introduction de la langue anglaise en cinquième année primaire, à partir de l'année prochaine, après que cette année ait été consacrée à son introduction en quatrième année". "Cette année verra également l'introduction de la filière des arts en troisième année secondaire et l'organisation du baccalauréat en 7 filières pour la première fois". A cet égard, le ministre a révélé que les inscriptions des candidats aux examens scolaires nationaux débuteront en novembre". Lire aussi: Rentrée scolaire: Belaabed donne le coup d'envoi à partir d'El-Bayadh Concernant l'introduction de l'éducation routière dans les trois cycles, le ministre a affirmé que cette matière sera enseignée sans augmentation du volume horaire" soulignant qu'elle a été intégrée au primaire dans l'éducation civique et aux cycles moyen et secondaire dans des matières comme les langues. D'autre part, M. Belaabed a salué le rôle de la numérisation pour faciliter le processus de contrôle des besoins du secteur en enseignants et en scolarisation des élèves notamment les nouveaux. Quant au recrutement, il a révélé que le secteur a employé 3587 enseignants diplômés des écoles supérieures des enseignants, plus de 12 000 enseignants d'éducation physique et sportive et plus de 4000 nouveaux enseignants de la langue anglaise pour les élèves de la quatrième année primaire, outre l'enseignement contractuel. A cet égard, le ministre a rappelé les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant " approbation du statut particulier des personnels de l'éducation avant la fin de l'année en cours", ajoutant qu'il a été décidé d'ajouter plus de 50000 bénéficiaires de la bourse scolaire dans le cadre de la solidarité scolaire.