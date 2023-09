L’école de l’Algérie nouvelle Le secteur de l’éducation a enregistré une évolution fulgurante au fil des anné

L’école de l’Algérie nouvelle Le secteur de l’éducation a enregistré une évolution fulgurante au fil des années grâce à l’attention particulière qu’accorde l’Etat à l’enseignement des générations qui se sont succédé. Depuis l’indépendance, l’Ecole algérienne a formé des milliers de cadres qui ont renforcé et vivifié au fur et à mesure la ressource humaine dans les différents secteurs d’activité. Bien qu’aux premières années de l’indépendance, l’enseignement classique consistait à apprendre à lire et écrire aux enfants pour bannir l’ignorance et l’analphabétisme qui figuraient parmi les séquelles du colonialisme, le développement éducatif est allé crescendo avec la réalisation de milliers d’écoles, de lycées et d’universités. Résultat, la mise en place d’un programme d’enseignement général et gratuit en imposant l’âge de la scolarité à 6 ans à tous les enfants, sans distinction de sexe ni de région. Des enseignants algériens sont formés en masse pour encadrer tous ces enfants scolarisés, bien que les conditions humaines, matérielles et pédagogiques manquaient, et qu’il a fallu mettre en place au fur et à mesure. Depuis son élection à la magistrature suprême, le président de la République a fait de l’éducation sa priorité, en introduisant des nouveautés dans l’amélioration de l’enseignement avec l’octroi de la prime de scolarité, l’ouverture de cantines, la généralisation du transport scolaire, la réalisation de nouvelles infrastructures éducatives qui répondent aux besoins des populations dans les zones enclavées, pour que l’éducation soit partout et pour tous. Le président de la République a décidé d’intégrer la langue anglaise dès la 3e année du primaire, l’adaptation de l’enseignement avec les nouvelles technologies en intégrant la tablette électronique pour alléger le poids du cartable. El Moudjahid