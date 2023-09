Education routière, Tics, nouveaux horaires, cantines, dérogations, inscription électronique, langues internat

Education routière, Tics, nouveaux horaires, cantines, dérogations, inscription électronique, langues internationales… Le système éducatif en mutation Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, a donné, hier depuis la wilaya d'El-Bayadh, le coup d'envoi officiel de l'année scolaire 2023-2024, à partir de l'école primaire Oulissis-Mohamed, inaugurée par la même occasion. Le ministre était accompagné de responsables locaux et des partenaires sociaux, où il a pris part, avec les élèves de la classe de 5e année, à un cours inaugural portant sur le thème de l'enfant et des technologies de l'information et de la communication. La wilaya d'El-Bayadh compte plus de 99.000 élèves inscrits, dont 8.800 dans la classe de 1re année. Il est à noter que plus de 11 millions d'élèves, encadrés par quelque 500.000 enseignants, ont rejoint, mardi matin, les bancs de l'école à travers le territoire national, à la lumière de nouvelles mesures organisationnelles et pédagogiques visant à assurer une éducation de qualité. La nouvelle année scolaire connaîtra plusieurs nouveautés sur les plans pédagogique et organisationnel, à l'instar de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ou encore l'aménagement de l'emploi du temps pour le cycle primaire. Il s'agira également de l'enseignement de l'éducation routière pour les trois paliers d'enseignement (primaire, moyen, secondaire), et la remédiation pédagogique pour les élèves de la première année moyenne. Rentrée scolaire 2023/2024 en chiffres • Nombre d'élèves au niveau national : plus de 11 millions • Nombre d'établissements scolaires : près de 30.000 • Nombre d'enseignants : plus de 500.000 • Nombre d'enseignants de l'éducation physique et sportive : 12.788 • Nombre des nouveaux enseignants de langue anglaise : 1.144 • Nombre des auxiliaires de vie scolaire : 400 • Nombre de livres scolaires : 77 millions d'exemplaires • Équipement en tablettes numériques : 1.200 établissements. Tout est fin prêt pour une année scolaire réussie Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, a affirmé, lundi, que «tout est fin prêt pour assurer le succès de l'année scolaire 2023-2024, dont le coup d'envoi a été donné hier depuis la wilaya d'El-Bayadh. «Nous sommes entièrement prêts pour une année scolaire réussie», a déclaré M. Belaabed, dans une interview accordée à la télévision publique, précisant que «tous les ministères concernés se sont mobilisés pour garantir le succès de la rentrée scolaire, en fournissant toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires pour un environnement propice à l'apprentissage». Le ministre a rappelé les nouvelles mesures marquant cette rentrée scolaire, à l'instar de l'introduction de l'éducation physique et sportive, ainsi que l'éducation routière, avec la mise en place d'un «encadrement spécialisé» en éducation physique, qualifiant cette démarche de «première en Algérie», outre la création d'une direction générale des sports scolaires. Il a également cité entre autres mesures la réduction du volume horaire de l'enseignement au primaire, ainsi que la fourniture de manuels scolaires, notamment après la diversification de leurs sources de distribution, outre la restauration scolaire, notamment dans les régions éloignées, et la réception de plusieurs structures éducatives pour accueillir le nombre croissant des élèves. Dans ce contexte, le ministre a mis en avant les mesures adoptées pour la numérisation du secteur, rappelant «les efforts constants» visant à généraliser l'utilisation des tablettes électroniques. Il a indiqué que 1.200 écoles seront équipées de tablettes au titre de l'année scolaire 2023-2024. M. Belaabed a mis en exergue l'importance accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la promotion du rôle de l'école, rappelant la série d'orientations et d'instructions qu'il avait données, lors des différentes réunions du Conseil des ministres. Le ministre a appelé, dans ce sens, la famille de l'éducation, le partenaire social et les parents d'élèves «à davantage de coopération et de coordination, pour accompagner l'effort national visant à promouvoir l'école algérienne». - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 millions d’élèves rejoignent les bancs de l’école Plus de 11 millions d'élèves, encadrés par quelque 500.000 enseignants, ont rejoint, hier matin, les bancs de l'école à travers le territoire national, au titre de l'année scolaire 2023/2024. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, a donné le coup d'envoi de cette rentrée depuis la wilaya d'El-Bayadh, avant de se rendre à Naâma, puis à Souk Ahras, pour partager la joie des élèves et s'enquérir de près de la disposition des établissements scolaires à accueillir les élèves. Le ministre a assisté, par la même occasion, au cours inaugural, choisi cette année pour les élèves des cycles primaire et moyen, intitulé «L'enfant et les technologies de l'information et de la communication», ainsi qu'au cours dédié aux élèves du secondaire, intitulé «Renforcer la cohésion nationale». Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait donné, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée mardi dernier, des instructions relatives à la prise de toutes les mesures nécessaires à la réussite de la reprise des cours. La nouvelle année scolaire connaîtra plusieurs nouveautés sur les plans pédagogique et organisationnel, à l'instar de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ou encore l'aménagement de l'emploi du temps pour le cycle primaire. Il s'agira également de l'enseignement de l'éducation routière pour les trois paliers d'enseignement (primaire, moyen, secondaire), et la remédiation pédagogique pour les élèves de la première année moyenne. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - «La rentrée scolaire sera réussie, grâce à la mobilisation de tous» Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, a affirmé, hier depuis la wilaya d'El-Bayadh, que la rentrée scolaire de l'année 2023-2024 sera réussie, grâce à la mobilisation et à l'engagement de tous. Lors de la conférence de presse qu'il a animée après avoir donné le coup d'envoi de la rentrée scolaire, M. Belaabed a indiqué que cette rentrée sera «réussie, compte tenu des efforts et des préparatifs engagés sur les plans matériel, humain, pédagogique et structurel» soulignant qu'il est trop tôt pour faire une évaluation à ce sujet. Concernant les nouveautés de cette rentrée, M. Belaabed a affirmé que son département ministériel compte «poursuivre le processus d'introduction de la langue anglaise en cinquième année primaire, à partir de l'année prochaine, après que cette année eut été consacrée à son introduction en quatrième année». Cette année verra également l'introduction de la filière des arts en troisième année secondaire et l'organisation du baccalauréat en 7 filières pour la première fois. À cet égard, le ministre a révélé que «les inscriptions des candidats aux examens scolaires nationaux débuteront en novembre». Concernant l'introduction de l'éducation routière dans les trois cycles, le ministre a affirmé que cette «matière sera enseignée sans augmentation du volume horaire», soulignant qu'elle a été intégrée au primaire dans l'éducation civique et aux cycles moyen et secondaire dans des matières comme les langues. D'autre part, M. Belaabed a salué le rôle de la numérisation pour faciliter le processus de contrôle des besoins du secteur en enseignants et en scolarisation des élèves, notamment les nouveaux. Quant au recrutement, il a révélé que le secteur a employé 3.587 enseignants diplômés des Écoles supérieures des enseignants, plus de 12.000 enseignants d'éducation physique et sportive, et plus de 4.000 nouveaux enseignants de la langue anglaise pour les élèves de la quatrième année primaire, outre l'enseignement contractuel. À cet égard, le ministre a rappelé les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant « approbation du statut particulier des personnels de l'éducation, avant la fin de l'année en cours», ajoutant qu'il a été décidé d'ajouter plus de 50.000 bénéficiaires de la bourse scolaire, dans le cadre de la solidarité scolaire. 