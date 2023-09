A Annaba, un quota supplémentaire de 50.000 litres/jour de lait subventionné Un quota quotidien supplémentaire de 50.000 litres de lait subventionné en sachet sera distribué dans la wilaya d'Annaba, avec extension du réseau de distribution, indique un communiqué publié lundi par la direction du commerce et de la promotion des exportations. Le document précise que cette mesure, qui permet d'assurer une disponibilité «permanente et stable» du lait dans les différentes zones de la wilaya, a été prise dans le cadre des dispositions arrêtées localement pour garantir une distribution «équitable et régulière» de ce produit dans l'ensemble des communes de la wilaya, y compris dans les zones éloignées et isolées. 00:00 | 21-09-2023 Share