AG élective de la FAF Walid Sadi candidat unique L'AG élective de la FAF sera l'occasion pour Walid Sadi, c

AG élective de la FAF Walid Sadi candidat unique L'AG élective de la FAF sera l'occasion pour Walid Sadi, candidat unique, de devenir officiellement le président de la Fédération, avec un plan de remède pour le football en Algérie. Les amateurs de football en Algérie attendent avec impatience l'Assemblée générale élective (AG) de la Fédération algérienne de football (FAF), qui se tiendra au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa ce jeudi 21 septembre 2023 à partir de 10h00. Walid Sadi est le seul candidat en lice pour la présidence de la FAF, après que les autres candidatures eurent été rejetées par la commission électorale de la Fédération algérienne de football. Cette situation fait de Sadi le candidat incontesté pour succéder à Djahid Zefizef à la tête de l'instance dirigeante du football algérien. Walid Sadi, qui a été présenté par de nombreux médias comme le futur président de la FAF depuis plusieurs semaines, a dévoilé son projet pour la Fédération et l'Équipe nationale d'Algérie. Il affirme avoir un plan «ambitieux» pour faire progresser le football en Algérie. Parmi ses objectifs, il souhaite préparer l'Équipe nationale A de la meilleure manière possible en vue des prochains défis qui l'attendent. Il accorde également une grande importance à la réhabilitation du CTN de Sidi Moussa, qui avait suscité de vives discussions lors du stage de septembre. De plus, Sadi souligne l'importance cruciale d'améliorer la situation financière de la FAF pour assurer une gestion stable et efficace de l'organisation. «Nos objectifs sont de préparer au mieux l'Équipe nationale pour les prochaines échéances. Nous voulons également remettre en état le CTN de Sidi Moussa et assainir les finances de la FAF», a déclaré l'ancien membre du Bureau fédéral. «Unir la famille footballistique représente à mes yeux une des principales clés pour la réussite de notre projet, car même si les avis peuvent diverger, nous sommes tous animés par la même passion, et par le même amour pour le football national. À partir de là, et pour le bien de celui-ci, je pense que beaucoup de choses peuvent être mises de côté, pour permettre de travailler dans le même sens», a-t-il publié sur X (anciennement Twitter). «Dans le cas où je serais élu, je m'engage à garder la porte ouverte à tout le monde, car toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous aider à combattre la corruption, la médiocrité et la marginalisation. Je m'engage aussi à rassembler toutes les énergies positives et à les canaliser dans la perspective de promouvoir le football national», a-t-il ajouté. Il compte «faire appel à toutes les compétences susceptibles d'apporter un plus», tout en restant à l'écoute des différents acteurs qui sont sur le terrain, car considérés comme «les mieux placés» pour évoquer les vrais problèmes, qui entravent la bonne marche de la discipline. Ils sont aussi «les mieux habilités à proposer des solutions» dans la perspective d'arranger ce qui ne va pas. Même en termes de moyens matériels, Sadi a assuré qu'il s'appliquera à «moderniser le fonctionnement du football national à tous les niveaux», notamment en faisant appel à la numérisation. Initialement, il y avait trois candidats à la présidence de la FAF, mais la commission de recours a fini par rejeter les dossiers de deux d'entre eux: celui de Meziane Ighil pour mandatement non règlementaire, et Abdelkrim Medouar pour absence de diplôme universitaire. Ighil a porté plainte devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) algérien. Malheureusement pour lui, sa plainte a été déboutée par cette institution, confirmant ainsi la candidature unique de Walid Sadi. Mohamed BENHAMLAMohamed BENHAMLA 00:00 | 21-09-2023 Share