Les qualifications pour le Mondial-2026 débutent en septembre 2023 août 31, 2023 - 5:08Rédaction 0 Commentaire Le 1er tour des qualifications de l'AFC pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura lieu en octobre 2023. D. R. La Coupe du monde de football 2026 est la 23e édition de la Coupe du monde de football masculin, compétition organisée par la FIFA et qui réunit les meilleures sélections nationales. Elle se déroulera en juin et juillet 2026 et sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique1. Le projet était nommé «United 2026». Paraguay-Pérou est le premier match d’une longue route qui mènera au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis. Le Brésil, pays voisin, n’est qu’à quelques kilomètres de distance du Stade Antonio Aranda, situé sur les rives du fleuve Paraná. Et c’est ici, au sud-est du Paraguay, que les qualifications pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 débuteront, lorsque l’équipe locale accueillera le Pérou le 7 septembre. Plus tard au cours de cette même soirée, seulement 263 jours après avoir soulevé le trophée à Doha, l’Argentine entamera la défense de son titre face à l’Équateur, qui fera le déplacement à Buenos Aires. Les phases de qualification pour les zones Afrique et Asie débuteront également avant la fin de l’année alors que les nations s’affronteront pour l’accession tant convoitée à la phase finale mondiale. Le processus de qualification pour le tournoi étendu à 48 équipes promet d’être l’édition la plus spectaculaire à ce jour. Pour la première fois, huit équipes pourront se qualifier directement pour la compétition et qu’une autre place pourrait être obtenue via le Tournoi de barrage. Vous trouverez tous ces matchs sur 1xbet en afrique francophone. Le premier tour des qualifications de l’AFC pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 aura lieu en octobre 2023. Cinq tours sont nécessaires pour déterminer les huit places directes attribuées à l’Asie lors de la Coupe du Monde de la FIFA 26, une nation supplémentaire atteignant la phase finale via le Tournoi de barrage de la FIFA. Au premier tour, 20 nations s’affronteront dans des confrontations aller-retour, les 10 vainqueurs se qualifiant pour le deuxième tour. Ces 10 nations rejoignent les 26 restantes au deuxième tour, composé de neuf groupes de quatre nations chacun, les vainqueurs et les deuxièmes validant leur billet pour le troisième tour. Les 18 nations qui atteindront le troisième tour seront réparties en trois groupes de six à la suite d’un tirage au sort effectué ultérieurement, les deux meilleures nations de chaque groupe se qualifiant pour la Coupe du Monde de la FIFA. Les six nations qui ont terminé aux troisièmes et quatrièmes places du troisième tour participent au quatrième tour, où elles seront réparties en deux groupes de trois, les vainqueurs de ces deux groupes étant également qualifiés directement pour la Coupe du Monde de la FIFA. Au cinquième tour, les deux deuxièmes du quatrième tour s’affrontent dans un match aller-retour pour déterminer le représentant de l’Asie au Tournoi de barrage de la FIFA. R. S.