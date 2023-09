Festival du Film Méditerranéen : le concours «Annaba film Industry» lancé septembre 20, 2023 - 1:10Rédaction 0 Commentaire Annaba film Industry Le concours «Annaba film Industry», concerne les porteurs de projets cinématographiques des pays méditerranéens. D. R. Le Festival du Film Méditerranéen d’Annaba (AMFF) a lancé le concours «Annaba film Industry» consacré aux porteurs de projets cinématographiques des pays méditerranéens, à l’occasion de la 4e édition du Festival prévue en novembre prochain, selon le comité d’organisation. Organisé pour la première fois, le concours «Annaba film Industry», concerne les porteurs de projets cinématographiques des pays méditerranéens, tous âges confondus. Les lauréats seront primés en trois catégories, concours d’aide au développement de scénario court-métrage, concours d’aide à la production de court-métrage, concours d’aide à la post production d’un court-métrage. Le concours est ouvert aux professionnels et aux amateurs, qui auront l’opportunité d’être accompagnés dans le développement de leurs courts-métrages (32 minutes). Les candidats doivent envoyer leurs œuvres à l’adresse suivante : industry@annabafilmfestival.com, avant le 15 octobre 2023. Deux lauréats seront retenus pour le concours d’aide au développement de scénario court-métrage et recevront 1 000 euros chacun, contre un seul lauréat choisi pour le concours d’aide à la production de court-métrage (5 000 euros). Le troisième lauréat du concours d’aide à la post production d’un court-métrage sera pris en charge en partenariat avec MAD BOX. R. C.