Présidence de la FAF Walid Sadi élu pour 18 mois L'élection de Walid Sadi à la présidence de la FAF marque u

Présidence de la FAF Walid Sadi élu pour 18 mois L'élection de Walid Sadi à la présidence de la FAF marque un nouveau départ pour le football algérien, avec des promesses de transparence, de lutte contre la corruption et de développement de la discipline. Jeudi dernier, au Centre technique national de Sidi Moussa à Alger, l'histoire du football algérien a été réécrite alors que Walid Sadi, âgé de 43 ans, est devenu le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF). Sa victoire sans précédent, en l'absence de concurrents, a été accueillie avec enthousiasme par la communauté du football en Algérie. L'assemblée générale élective, qui s'est déroulée dans une atmosphère empreinte d'anticipation, a vu Walid Sadi bénéficier du quitus des membres. Un écrasant succès avec 76 voix sur les 82 exprimées. Seuls cinq bulletins étaient contre, et un bulletin était nul. Cette élection marque le début d'une nouvelle ère pour le football algérien, avec un leadership jeune et dynamique. Sadi est ainsi élu pour 18 mois. Il doit continuer le mandat olympique actuel, débuté par Charef-Eddine Amara avant que Djahid Zefizef ne prenne le relais. En effet, la nomination de Walid Sadi fait suite à la démission de l'ancien président de la FAF, Djahid Zefizef, le 16 juillet dernier. La décision de Zefizef de quitter ses fonctions faisait suite à son échec à se faire élire au Comité exécutif (COMEX) de la Confédération africaine de football (CAF), lors des élections tenues à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 13 juillet. Le nouveau président, Walid Sadi, est un membre actif du conseil d'administration de l'ES Sétif, l'un des clubs les plus prestigieux d'Algérie. Sa carrière dans le football lui confère une connaissance approfondie des défis et des opportunités auxquels le sport est confronté dans le pays. Walid Sadi devient ainsi le 16e président de la FAF depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Cette élection est considérée comme un moment décisif pour le football algérien, avec des espoirs élevés quant à ce que le nouveau président accomplira pendant son mandat à la tête de la FAF. Dans sa campagne électorale, Walid Sadi a mis en avant son engagement à développer le football en Algérie à tous les niveaux. Il a promis de travailler sans relâche pour renforcer la compétitivité de l'Équipe nationale algérienne sur la scène internationale, ainsi que pour promouvoir le football de base dans le pays. Les supporters du football algérien se tournent désormais vers l'avenir avec optimisme, convaincus que sous la direction de Walid Sadi, la FAF pourra atteindre de nouveaux sommets et consolider sa place en tant que force majeure du football africain. L'élection de Walid Sadi reflète la détermination du nouveau président à redonner au football algérien sa grandeur et son influence. Les amateurs de football en Algérie attendent avec impatience de voir les prochaines étapes de son mandat et les initiatives qu'il entreprendra pour améliorer et promouvoir le sport bien-aimé du pays. Cette élection marque le début d'un nouveau chapitre excitant pour le football algérien, et Walid Sadi est prêt à écrire cette histoire avec dévouement, passion et ambition. La composante du nouveau Bureau fédéral La composante du nouveau Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) pour la suite du mandat olympique à l’issue de l’Assemblée générale élective organisée ce jeudi au Centre technique national à Sidi Moussa (Alger) en présence de représentants de la FIFA: Gelson Fernandes Conceiçao, directeur Afrique et Mme Fatou Binetou Ba Ndiaye, responsable des associations membres de la FIFA, ainsi que ceux de la CAF, Mme Sarah Makuna directrice des associations membres et Mahmoud Hamami, directeur exécutif de l’UNAF. Président : Walid Sadi. Membres : Ahmed Kharchi – Abdelkader Bouteiba – Djamil Ould Amar – Radhwane Negadi – Mohamed Amine Mesloug – Lahcène Tombouktou – Rachid El JakaniI – Mourad Meziane – Nacer Chareb – Karim Kaced – Alaâ Edine Aissani – Ali Melik – Imad Amissi. Les présidents de la FAF depuis 1962 Les présidents de la Fédération algérienne de football (FAF) depuis la création de l’instance fédérale le 21 octobre 1962, après l’élection de Walid Sadi lors de l’assemblée générale élective organisée jeudi au Centre technique de la FAF à Sidi Moussa (Alger) : Maouche Mohand : d’octobre 1962 à octobre 1969. Benaouniche Mustapha : d'octobre 1969 à juillet 1973 Benadouda Amar : de juillet 1973 à mai 1975 Abdennour Bekka : d'août 1975 à janvier 1978 Lacarne Belaïd : de septembre 1987 à octobre 1988 Kezzal Omar : de juillet 1989 à novembre 1992 et d'avril 2000 à août 2001 Aissaoui Mouldi : de septembre 1993 à juillet 1994 Harraïgue Rachid : de juillet 1994 à janvier 1995 Laïb Mohamed : d'août 1996 à décembre 1996 Diabi Mohamed : de novembre 1997 à juin 1999 Raouraoua Mohamed: de novembre 2001 à janvier 2006, de février 2009 à février 2013 et de mars 2013 à février 2017 Haddadj Hamid : de janvier 2006 à février 2009 Zetchi Kheïreddine : du mars 2017 à mars 2021 Charaf-Eddine Amara : du 15 avril 2021 à mars 2022 Zefizef Djahid : du 7 juillet 2022 au 16 juillet 2023. Walid Sadi : 21 septembre 2023.