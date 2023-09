Lors d’un entretien téléphonique Infantino félicite Sadi Dans un geste de reconnaissance et d’encouragement, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a adressé ses félicitations à Walid Sadi, élu à la tête de la Fédération algérienne de football (FAF) lors d’un entretien téléphonique tenu ce jeudi. Cette marque de respect et de soutien souligne l’importance de cette élection pour le football algérien et international. Gianni Infantino a exprimé ses félicitations les plus chaleureuses et sincères à Walid Sadi pour sa nouvelle fonction en tant que président de la FAF. Il a également formulé ses vœux de bonne chance et de succès pour les défis à venir, tant pour le nouveau président que pour son équipe. Le président de la FIFA a également exprimé son désir de rencontrer bientôt Walid Sadi, marquant ainsi son intérêt pour la coopération future. En réponse à ce message encourageant, Walid Sadi s’est dit honoré de l’attention du président de la FIFA. Il a apprécié les paroles de Gianni Infantino et a relevé avec enthousiasme l’évocation d’une « rencontre proche » entre les deux dirigeants. Cette éventuelle rencontre promet d’être un moment clé pour discuter des opportunités de développement du football en Algérie et dans le monde. La nomination de Walid Sadi à la tête de la FAF a été accueillie avec enthousiasme par les amateurs de football en Algérie. Cela ouvre de nouvelles perspectives pour le football algérien, et l’engagement de la FIFA renforce cette position en montrant son soutien à la nouvelle administration de la FAF. Cette reconnaissance de la part de la FIFA est un témoignage de l’importance du football algérien sur la scène internationale. Les attentes sont élevées, mais avec le soutien de la FIFA et de la communauté footballistique mondiale, Walid Sadi et son équipe sont bien équipés pour relever les défis à venir et apporter des améliorations significatives au football en Algérie. Tous les yeux sont désormais tournés vers cette « rencontre proche » entre Gianni Infantino et Walid Sadi, qui pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour le football algérien. 00:00 | 23-09-2023 Share