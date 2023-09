Université De Batna : Fin Prête Pour Le Jour-J EDITEUR - 19 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(o

Université De Batna : Fin Prête Pour Le Jour-J EDITEUR - 19 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’université Lhadj Lakhdar de Batna-1, composée de six facultés et de deux instituts, annonce avoir achevé les préparatifs pour accueillir un total de 30.500 étudiants, dont 5.000 nouveaux, dès la prochaine rentrée prévue le samedi 23 septembre. Parmi eux, 1.100 sont inscrits en doctorat, 19.100 en licence, 9.700 en master et 600 en médecine vétérinaire, a-t-on précisé. Quant à l’encadrement pédagogique, il est assuré par 1.200 enseignants, selon la même source. Par ailleurs, le rectorat annonce l’ouverture de six nouvelles spécialités, dont quatre en master (physique médicale, civilisation islamique, ingénierie culturelle et gestion de projets de construction) et deux en licence (sciences agricoles axée sur la production végétale et sciences politiques centrée sur l’administration publique et la numérisation des ressources humaines). En ce qui concerne l’hébergement qui revêt une grande importance car permettant aux étudiants venant de régions éloignées de poursuivre leurs études sans contraintes, la Direction des Œuvres Universitaires (DOU) de Batna se prépare à accueillir les étudiants dans les quinze résidences universitaires implantées au chef-lieu de wilaya et sa périphérie. Quant au transport, il devrait connaître une amélioration grâce à l’augmentation du nombre de véhicules. Actuellement, une flotte d’une quarantaine de bus assure des navettes sur cinq lignes reliant l’université aux localités de Tazoult, Timgad, El Madher, Sériana et AïnYagout. De plus, il existe un train universitaire partant de Batna-1 en direction d’AïnTouta, qui prend également en charge les étudiants issus de la zone montagneuse des Aurès. NasreddineBakha