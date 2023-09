Il s'agit de sa deuxième visite de terrain programmée en moins de 5 mois Belaribi bientôt à Haouch Errih Le ministre de l'Habitat est intransigeant sur le respect des délais de livraison. Cette cité a fait couler beaucoup d’encreCette cité a fait couler beaucoup d’encre Le site des 6500 logements Aadl à Haouch Errih, sera la destination d'une visite sur le terrain, qui sera bientôt effectuée par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. C'est ce qu'a révélé la tutelle dans un communiqué rendu public à l'issue d'une réunion technique tenue jeudi dernier. Le conclave a regroupé les directeurs centraux du ministère et des chefs de départements ministériels tels que l'Énergie, l'Hydraulique, et la Poste et les Télécommunications. «Ladite réunion vise à préparer une prochaine visite de terrain, au cours de laquelle seront déterminés les points et les axes qui relèvent de la responsabilité de chaque secteur afin de donner un véritable élan au site de 6500 logements Aadl à Haouch Errih et réaliser un projet intégré qui offre toutes les commodités au citoyen, et ce pour tout le pôle urbain qui comprend 20 165 unités», a souligné le même document. Il s'agit de la deuxième visite au programme du ministre à ce site, qui avait suscité la grogne des souscripteurs. À rappeler, dans ce sens, que le ministre Belaribi avait affirmé au cours de sa précédente visite sur le terrain que «son département ministériel veillait à doter le nouveau pôle urbain Haouche Errih, en cours de réalisation sur les hauteurs de Meftah (extrême est de la wilaya), de toutes les structures publiques nécessaires». Le respect des délais de livraison des chantiers en cours de construction et leur conformité est, en effet, le cheval de bataille du ministre de l'Habitat. En marge de sa visite effectuée le même jour, au niveau du site des 13300 logements Aadl dans la nouvelle ville de Sidi Abdallah (Alger), Belaribi a d'ailleurs «ordonné l'accélération des travaux de ce projet», a indiqué la tutelle dans ledit communiqué. La dernière tournée effectuée par le ministre à ce lieu, remont à près d'une année. Comme nous avions pu le constater sur place, ce gigantesque site de 107 hectares, dont les travaux ont été relancés suite à l'intervention du ministre, début 2021, était encore un immense chantier à ciel ouvert. Si on se fie aux derniers chiffres révélés par la tutelle, le taux d'avancement des travaux est appréciable. «Les travaux ont été achevés dans 298 bâtiments, alors que le taux d'avancement au niveau de 45 immeubles est de 95%», a précisé le communiqué. S'agissant des travaux d'aménagement extérieur au niveau du site, le taux d'avancement des travaux des routes secondaires a atteint, selon le communiqué, «92% contre 60% pour les routes principales». Mais pour Belaribi, cela reste insuffisant. «Le ministre a ordonné l'accélération du rythme des travaux», souligne le communiqué de la tutelle. La journée de jeudi dernier a été l'une des plus chargées pour le ministre de l'Habitat, qui était également appelé à répondre aux députés de l'APN. Intervenant lors d'une séance plénière à l'hémicycle de Zighoud Youcef, Belaribi a souligné le souci de son département à reloger le reste des occupants des logements préfabriqués (chalets) dans la wilaya de Boumerdès, avant fin 2023. Cela avant de préciser que «seulement 1273 habitations temporaires étaient destinées à être éradiquées et dont les occupants bénéficieront de logements sociaux locatifs». «Suite au séisme qui a frappé la wilaya le 20 mai 2003, des aides financières selon le degré des dégâts occasionnés au parc de logements, en sus de l'affectation de 14917 logements préfabriqués, dont à ce jour, 13644 unités ont été éliminées et les occupants relogés», a-t-il davantage précisé. Belaribi a également fait savoir que «pas moins de 31273 logements préfabriqués sont programmés pour être éradiqués». «Le nombre de logements finis et non distribués, dans le cadre de la formule Logement public locatif (LPL), a été estimé à 1138 unités qui seront distribuées aux familles qui résident toujours dans les chalets, à travers différents sites dans la wilaya» a-t-il ajouté. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 23-09-2023 Share