Rentrée Universitaire 2023-2024 À Skikda : L’annexe De Médecine Inaugurée Aujourd’hui EDITEUR - 23 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La wali de Skikda, Houria Meddahi, a effectué avant-hier, jeudi 21 septembre, une visite d’inspection à l’annexe de la faculté de médecine de l’université de Skikda. Cette nouvelle structure, affiliée à la faculté de médecine de l’université Badji Mokhtar d’Annaba, sera officiellement inaugurée aujourd’hui, samedi 23 septembre, et accueillera 470 étudiants. Elle sera principalement encadrée par des professeurs de l’université de Skikda, avec une contribution de 10 % de professeurs du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Annaba pour l’enseignement des modules principaux. Elle est équipée de quinze salles de classe, deux auditoriums, quatre laboratoires (deux en biologie et deux en chimie et physique), une salle de réunion et une aile administrative. La wali a souligné l’importance de cette infrastructure pour le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Par ailleurs, HouriaMeddahi a effectué, le même jour, une visite surprise aux résidences universitaires El Hadaiek 5 et 6, où elle s’est enquise sur la qualité des services proposés aux étudiants, en particulier en ce qui concerne l’hébergement et la restauration. Elle a pris connaissance de la situation des chambres et insisté sur la nécessité de remédier rapidement à toutes les lacunes constatées afin d’améliorer les conditions de vie des étudiants. Lors de l’inspection des restaurants affiliés aux deux cités U’, elle a particulièrement souligné l’importance de l’hygiène pour préserver la santé et la sécurité des résidents. Meddahi a insisté sur la nécessité de fournir à ces derniers toutes les conditions requises pour assurer leur confort. Elle a donné des instructions strictes pour remédier à toutes les lacunes constatées au sein de la cité d’El Hadaiek-6 dans un délai ne dépassant pas 24 heures. Cela inclut le renouvellement des matelas et l’entretien des sanitaires. À noter que cette rentrée verra l’université de Skikda accueillir plus de 27.469 étudiants au total, dont 6.139 nouveaux étudiants. Le secteur sera renforcé par la création de l’institut de technologie en pétrochimie. Dans le cadre de la transition numérique, une carte magnétique multi-usage a été introduite pour faciliter l’inscription des étudiants et améliorer les services pédagogiques. Imed Moues