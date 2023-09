Transport Scolaire Et Ruralité À Constantine : Une Subvention De 6,5 Milliards A Été Débloquée EDITEUR - 19 SE

Transport Scolaire Et Ruralité À Constantine : Une Subvention De 6,5 Milliards A Été Débloquée EDITEUR - 19 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La wilaya de Constantine a bénéficié d’une subvention de 6,5 milliards de centimes du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire afin de soutenir le programme de transport scolaire, en particulier dans les zones rurales. Cette information a été divulguée par le wali, Abdelkhalek Sayouda, lors de la réunion du conseil de wilaya qui s’est tenue dans l’après-midi d’avant-hier, dimanche 17 septembre, à son cabinet. Selon la cellule de communication du cabinet sur le site officiel de la wilaya, cette séance de travail a eu pour ordre du jour quatre points. Le premier étant la préparation de la rentrée scolaire qui aura lieu aujourd’hui, mardi 19 septembre, dans toutes les écoles de la wilaya. Le chef de l’exécutif a souligné l’importance que cet événement, préparé depuis le début du mois, se déroule dans les meilleures conditions possibles et soit couronné de succès. Selon les opérateurs, tout est en place. Le chef de l’exécutif a également émis des instructions concernant plusieurs autres aspects lors de cette rencontre. Il a notamment insisté sur la nécessité de poursuivre les aménagements extérieurs des établissements scolaires, ainsi que sur le contrôle de la mise en place du programme de transport scolaire, qui doit être suivi par toutes les communes. Les autres points inscrits à l’ordre du jour ont porté principalement sur le suivi des programmes de développement dans les communes. Dans ce contexte, les opérations relevant de la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales ainsi que celles inscrites dans le programme communal de développement ont été passées en revue. Concernant le premier cas, il a été noté que les services de la wilaya ont élaboré un programme ambitieux comprenant 58 opérations de développement. Quant au deuxième volet, qui concerne les projets ayant un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens, le wali a instruit les chefs de daïra et les présidents des Assemblés Populaires Communales (APC) de clôturer ces opérations dans un délai d’une semaine. Enfin, relativement aux travaux préventifs d’aménagement, visant à anticiper les risques liés aux changements atmosphériques violents, il a été révélé que la Protection civile a identifié 17 points noirs à cet égard. Le wali a donné des instructions pour lancer des opérations de volontariat d’urgence, de grande envergure, à partir de la semaine prochaine, afin de remédier à ces problèmes et de les éliminer. Mallem