Réalisations Scolaires D’Ali Mendjeli (Constantine) : Le Wali Chausse Ses Bottes EDITEUR - 19 AVRIL 2023 Cliq

Réalisations Scolaires D’Ali Mendjeli (Constantine) : Le Wali Chausse Ses Bottes EDITEUR - 19 AVRIL 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, poursuit son programme de sorties sur le terrain en effectuant des visites d’inspection et de travail sur les chantiers des projets de développement. Il devra entreprendre demain, jeudi 20 avril, une tournée sur les chantiers de réalisation de projets d’équipements publics dans la circonscription administrative d’Ali Mendjeli. Cette tournée débutera par une inspection du chantier de réalisation d’un groupement scolaire dans la cité des 1 000 logements de l’Agence de l’Amélioration et du Développement du Logement (AADL), suivie d’une visite sur les chantiers de réalisation d’un autre groupement scolaire dans la cité des 2 150 logements AADL et d’un troisième groupement scolaire dans la cité des 1 500 logements. Le chef de l’exécutif se rendra ensuite à l’unité de voisinage pour visiter le chantier de réalisation d’un autre groupement scolaire et celui d’un Collège d’Enseignement Moyen (CEM) 7/300. Dans la même unité de voisinage, le chef de l’exécutif inspectera également le chantier de réalisation d’une salle de sports, puis il se rendra à l’unité de voisinage n°14 pour inspecter le chantier de réalisation du siège de la sûreté urbaine et celui d’un groupement scolaire dans la même unité de voisinage. Il poursuivra son marathon en inspectant le chantier de réalisation de trois classes d’extension à l’école Meziani de l’unité de voisinage n°7, puis les travaux de réalisation de six classes au CEM Chenaa de la même unité de voisinage. Enfin, il terminera son programme en inspectant et en contrôlant les travaux de réalisation d’un CEM 7/300 à l’unité de voisinage n°6. A. Mallem