L’affaire De L’AADL 2 À Constantine Se Poursuit : Le Wali Promet Justice Et Lance Une Enquête EDITEUR - 23 SEP

L'affaire De L'AADL 2 À Constantine Se Poursuit : Le Wali Promet Justice Et Lance Une Enquête EDITEUR - 23 SEPTEMBRE 2023 Lors d'une rencontre avec les présidents des associations des habitants de l'Agence nationale de l'Amélioration et du Développement du Logement (AADL) 2 à Constantine, le wali, Abdelkhalek Sayouda, a fait une déclaration importante. En réponse au sit-in de protestation récemment organisé par les résidents, en raison des affaires judiciaires lancées contre eux par l'AADL, ainsi que les décisions d'expulsion et d'évacuation, il a souligné que l'État algérien ne peut en aucun cas permettre l'expulsion d'un citoyen de son domicile. Le wali a également révélé qu'il a mis en place une commission d'enquête pour examiner les violations et les lacunes dans la gestion de l'agence AADL et de ses filiales à Constantine. Il a affirmé la légitimité des revendications des habitants de l'AADL 2 et a appelé à prendre en charge ces revendications conformément à la loi. L'objectif est de réparer les préjudices subis par cette catégorie de la population. Il a encouragé les parties concernées à œuvrer pour résoudre ces problèmes de manière radicale et légale. Lors de sa rencontre au siège du cabinet avec les membres de l'association de wilaya, en présence des présidents des associations AADL 2 à Constantine, la semaine passée, le wali a affirmé qu'il reconnaît la justesse des revendications des citoyens. Et d'ajouter que la filiale « Gest Immo » a causé de nombreux problèmes à la wilaya, concernant les cités AADL à Constantine. Il a révélé que la wilaya a dû dépenser des fonds de son budget, même si les travaux relèvent de la responsabilité de l'AADL et de sa filiale. Il a exprimé son mécontentement concernant leur méthode de gestion et leur comportement envers les habitants. Sayouda a également demandé à l'agence de lui fournir des informations sur le nombre de travailleurs, leurs noms et leur répartition selon les services à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments de toutes les cités de la ville. De leur côté, les présidents des associations AADL 2 à Constantine ont salué la décision concernant les affaires judiciaires ayant été soulevées par l'AADL à leur encontre. Lors de la réunion, le wali a aussi écouté le président de l'association de wilaya, qui a abordé l'affaire d'un point de vue légal en se référant à des ordonnances, des lois et des décisions qui régissent la formule de logement AADL 2. Il a souligné l'état de manque dans les contrats, en présentant des documents qui prouvent que les habitants ont signé un contrat de vente par location, sous forme d'un brouillon qui n'a même pas été publié dans le journal officiel. Le chef de l'exécutif a mis en évidence la différence évidente dans le premier article des contrats, qui stipule clairement que le prix du logement est définitif, alors que c'est le contraire dans l'autre contrat. A noter que la date des contrats remonte à 2020, soit une année avant la promulgation de la décision amendée. Rafik S.