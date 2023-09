Projet Des 650 Logements Promotionnels Aidés : Le Contrat Avec « Karatas » À Berka Zerga (Annaba) Résilié EDIT

Projet Des 650 Logements Promotionnels Aidés : Le Contrat Avec « Karatas » À Berka Zerga (Annaba) Résilié EDITEUR - 23 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Après près d’une décennie de souffrance, le projet des 650 Logements Promotionnels Aidés (LPA) à Berka Zerga (El Bouni), dont les postulants n’ont eu de cesse de crier à qui veut l’entendre qu’ils font l’objet d’une arnaque programmée, verra enfin le jour. Ce tournant majeur s’est opéré après une décision prise avant-hier, jeudi 21 septembre, par le nouveau wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, lors d’une réunion consacrée aux projets d’habitat en souffrance. Après avoir pris connaissance des tenants et aboutissants de cette affaire scandaleuse à plus d’un titre et qui n’a que trop duré, le chef de l’exécutif a décidé de résilier le contrat avec le promoteur immobilier défaillant, et de récupérer les terrains du projet au profit du domaine public. Pour relancer ce projet sur des bases solides, le wali a fait appel à deux entreprises publiques, à savoir l’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) et l’Agence nationale de l’Amélioration et du Développement du logement (AADL), leur accordant un délai d’une semaine pour établir un rapport d’expertise. Les souscripteurs à ce projet, lancé depuis la fin de l’année 2014 avec une échéance initiale de deux ans, estiment que ce programme verra enfin le bout du tunnel. Ils nous diront : « Certes, nous sommes fatigués, car nous avons frappé à toutes les portes pour mettre un terme à notre cauchemar, en vain. Aujourd’hui, les choses ont changé vers le positif et ce, grâce à une décision juste et surtout courageuse du wali qui devrait permettre à ce programme de sortir de sa longue période d’hibernation ». B. Salah-Eddine