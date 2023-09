Environnement Et Cadre De Vie À La Vieille Ville D’Annaba : Le Premier Coup De Fouet D’Abdelkader Djellaoui ED

Environnement Et Cadre De Vie À La Vieille Ville D’Annaba : Le Premier Coup De Fouet D’Abdelkader Djellaoui EDITEUR - 24 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) L’environnement de la veille ville (ex-Place d’armes) s’est dégradé à telle enseigne que ce lieu, autrefois théâtre de hauts faits d’armes pendant la guerre de libération et cher aux Annabis, ressemble désormais davantage à un dépotoir. C’est d’ailleurs la sinistre découverte qu’a faite de visu le nouveau wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, dans la matinée d’hier, samedi 23 septembre, lors de sa première visite inopinée, a-t-on constaté sur place. En effet, le moins que l’on puisse dire est que le chef de l’exécutif a été choqué par un environnement déplorable. Des amas de déchets ménagers et d’autres débris jonchent pratiquement tous les quartiers, les égouts sont éclatés, les canalisations d’assainissements sont obstruées, les chaussées et les trottoirs sont détériorés, et l’éclairage public est défaillant. Notons également les atteintes aux symboles de l’Etat, y compris l’emblème national, et que le patrimoine culturel et religieux sont en mauvais état, tandis que la richesse historique, comprenant des faïences et des carrelages de l’époque ottomane, sont objet de pillages. Et la liste est bien trop longue, même pour un site universel. Le wali, qui a rappelé aux personnes présentes qu’il s’agissait d’un lieu sacré où le sang des martyrs de la Révolution avait coulé à flots, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère en s’adressant à l’ensemble des responsables concernés.Tout en incitant le public au respect de la propreté, il a lancé un avertissement notamment en direction des différents responsables concernés par l’environnement : « Je vous accorde le délai d’une semaine pour remédier à cette situation catastrophique, et si vous n’êtes pas capables d’y parvenir, je ferai appel à d’autres responsables pour sauver la mise. Je ne tolérerai aucun retard, ni des travaux exécutés à la hâte ». Aux yeux du wali, la propreté de la ville est l’affaire de tous, et la protection de l’environnement est désormais une préoccupation collective. Abdelkader Djellaoui a adressé, pour la circonstance, un appel aux habitants de la vieille ville en particulier, et d’Annaba en général, les incitant à tenir compte des horaires de sortie des poubelles. Il a également appelé les responsables à respecter les horaires et les méthodes de collecte des ordures ménagères.Pour le chef de l’exécutif, la question des déchets se pose aujourd’hui avec acuité et concerne chaque individu, tant sur le plan professionnel que familial.A noter que le wali a visité le Théâtre Régional d’Annaba (TRA) Azzedine Medjoubi, qui doit prochainement abriter plusieurs activités artistiques, et a effectué une promenade sur le Cours de la Révolution, la place publique la plus importante de la ville. Sur place, il a donné des instructions fermes concernant le taillage des arbres tout en veillant à préserver leur forme, la réparation des stores déchirés et l’assainissement de tous les problèmes environnementaux sur cette esplanade publique, la plus fréquentée d’Annaba. Salah-Eddine