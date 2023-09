Le coût du dîner d’État de Charles IIII à Versailles : le montant est-il réellement connu du public ? Paru le samedi 23 septembre 2023 à 12h16 (modifié le septembre 24, 2023 à 11:16) 160 invités, homard, champagne, vin rouge haut de gamme... Les Français se demandent combien a coûté le diner de luxe affiché en l'honneur du roi Charles III. Le coût du dîner d’État de Charles IIII à Versailles : le montant est-il réellement connu du public ? David Atlan et Julio Piatti « Le meilleur repas de ma vie », « C’était merveilleux »... Après le dîner dans la Salle des Glaces à Versailles, lors de la visite de Camilla Parker Bowles et Charles III, le couple royal britannique, entre le 20 et le 22 septembre 2023, les superlatifs abondent. Le mystère du coût du diner de luxe en l’honneur du roi Charles III Le diner de luxe en l’honneur du roi Charles III a suscité beaucoup d’attention et de curiosité en France. Les invités prestigieux, le homard, le champagne, et le vin rouge haut de gamme ont alimenté les spéculations sur le coût de cet événement exceptionnel. Les réseaux sociaux et le prix du diner Les réseaux sociaux ont rapidement été inondés de rumeurs selon lesquelles le diner aurait coûté environ 38 000 euros par personne. Cependant, aucune information officielle n’a été confirmée, laissant le public dans l’incertitude quant au véritable coût de ce festin somptueux. Des efforts ont été déployés pour obtenir des informations sur le prix du repas, mais toutes les tentatives ont été vaines. Personne n’a été disposé à communiquer le coût du diner ni à révéler qui l’a financé. Il est possible que les 160 convives aient eux-mêmes payé leur part, mais cela reste une supposition. Le menu du diner comprenait des mets de luxe tels que du homard, des macarons et du vin. Bien que des informations sur les prix des ingrédients aient été trouvées, il est difficile de déterminer avec précision le coût total de ce repas exceptionnel. Le diner était prévu pour accueillir 160 personnes, parmi lesquelles figuraient des personnalités de la société civile, des chefs étoilés et des musiciens. Le service impeccable et la qualité de la vaisselle ont ajouté à l’ambiance de cet événement prestigieux. Certaines personnes ont critiqué le coût élevé de ce diner, surtout dans le contexte économique actuel. Alors que de nombreux citoyens font face à des difficultés financières, le faste d’un tel événement a soulevé des questions sur la pertinence de ces dépenses. Des démarches ont été entreprises pour contacter différentes institutions et obtenir des informations sur le coût du diner, mais malheureusement, aucune réponse n’a été obtenue. Le mystère demeure donc quant au véritable montant dépensé pour cette soirée mémorable. Le coût total du diner et la conclusion Il est difficile d’estimer précisément le coût total de ce diner de luxe, mais il est indéniable qu’il était extrêmement cher. Tous les détails, depuis les mets savoureux jusqu’au service impeccable, ont contribué à faire de cet événement un moment exceptionnel et inoubliable. Le diner de luxe en l’honneur du roi Charles III restera gravé dans les mémoires, non seulement pour son ambiance somptueuse et ses invités prestigieux, mais aussi pour le mystère qui entoure son coût. Malgré les spéculations, le public devra se contenter de suppositions tant que des informations officielles ne seront pas divulguées. En attendant, ce diner continue de susciter fascination et débat dans le pays.