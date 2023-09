Paroles de la chanson Hey Joe (Traduction) par Jimi Hendrix Hey joe, ou vas-tu avec ce flingue à la main ? He

Paroles de la chanson Hey Joe (Traduction) par Jimi Hendrix Hey joe, ou vas-tu avec ce flingue à la main ? Hey joe, j'ai dit ou vas-tu avec ce flingue à la main ? Eh bien, je vais aller buter ma nana Tu sais, je l'ai vue avec un autre homme Ouais, je vais aller buter ma nana Tu sais, je l'ai vue avec un autre homme Huh ! Et ce n'est pas vraiment cool Uh, hey Joe, j'ai entendu dire que tu avais tué ta nana Tu l'as flinguée Uh, hey Joe, j'ai entendu dire que tu avais tué ta nana Tu l'as descendue. Ouais ! Oui, je l'ai fait. Je l'ai flinguée Tu sais je l'ai vue en train de déconner Déconner en ville Uh, oui je l'ai fait, je l'ai flinguée Tu sais je l'ai vue en train de déconner en ville Et je lui ai donné le flingue et j'ai tire Eh bien Ah ! Hey Joe Bébé, j'ai tire dessus une fois de plus (Oo) Ouais. (Hey Joe) Ah, creuse le ! (Hey) Ah ! Ah ! (Joe ou vas-tu aller ? ) Oh, d'accord Hey Joe, dis nous (Hey) Uh, ou vas tu t'enfuir maintenant, ou vas-tu aller ? Ouais. (ou vas-tu aller ? ) Hey Joe, j'ai dit (Hey) Ou vas-tu aller ? Et maintenant, ou vas-tu aller ? (Joe ! ) Eh bien, creuse le ! Je vais vers le sud, vers le sud (Hey) Dans le sud au Mexique ! D'accord ! (Joe) Je vais vers le sud (Hey, Joe) Dans le sud ou je peux être libre (ou vas-tu …) Personne ne va me trouver bébé (…aller ? ) Il n'y aura pas de potence (Hey, Joe) Il ne me passera pas la corde autour du coul (Joe ou vas-tu …) Tu ferais mieux d'y croire tout de suite ! (…aller ? ) Je dois y aller maintenant Hey, hey, hey Joe, (Hey Joe) Tu ferais mieux d'y aller (ou vas-tu …) Au revoir tout le monde. Ow ! (…aller ? ) Hey, hey Joe, qu'est ce que j'ai dit. (Hey... ... ... ... ... ... ... . . Joe) Enfuis toi (ou vas-tu aller ? )