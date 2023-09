Paroles de la chanson Proud Mary (Traduction) par Ike And Tina Turner Vous le savez, maintenant à chaque fois Je pense que vous aimeriez entendre quelque chose de nous Agréable et facile Mais il ya juste une chose Vous voyez nous ne faisons jamais rien D'agréable et facile Nous en avons toujours fait de belle et rugueuses Donc, nous allons prendre le début de cette chanson Et la faire d'abord facile Ensuite, nous allons la finir rugueuse Il s'agit de la façon dont nous faisons "Proud Mary" Et elles tournent,Tournent tournent sur la riviére Ecoute l'histoire Tournent tournent tournent sur la riviére J'ai quitté un bon travail en ville Je bossait pour un type nuit et jour Et je n'ai jamais fermé l'oeil pour dormir Je m'inquiétait de la façon dont les choses pouvaient tourné. Les grosses roues continuent de tourner Mary La Fière continue à brûler Tournent tournent tournent sur la riviére(x3) J'ai lavé pas mal d'assiettes à Memphis Pompé toute mon énergie à la nouvelle Orléans Mais je n'ai jamais vu le bon côté de la ville Jusqu'à ce que je fasse un tour sur un bâteau à aubes Les grosses roues continuent de tourner Mary La Fiére continue à brûler Tournent tournent tournent sur la riviére(x3) Si tu descends à la riviére Je parie que tu y rencontreras des personnes qui y vivent Tu n'as pas à t'inquiéter si tu n'as pas d'argent Les gens de la riviére se font un plaisir de partager -Les grosses roues continuent de tourner Mary La Fiére continue à brûler Tournent tournent tournent sur la riviére (x3)