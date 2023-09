Belaribi à la rescousse de Saïhi Placeholder PUBLIÉ 23-09-2023, 11:00 Le ministère de la Santé a décidé de co

Belaribi à la rescousse de Saïhi Placeholder PUBLIÉ 23-09-2023, 11:00 Le ministère de la Santé a décidé de confier la réalisation des infrastructures sanitaires au secteur de l'habitat, apprend-on. Ainsi, et via cette coopération interministérielle, il a été procédé au transfert des projets de réalisation des établissements sanitaires de 240 lits, 120 lits, 60 lits, 400 lits et les policliniques au profit du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville. Le ministère de la Santé précise que l'expérience de ce secteur dans le domaine va lui permettre de réaliser des structures selon les standards internationaux et dans les délais impartis. Le secteur de la santé va pouvoir orienter ses efforts exclusivement à la prise en charge des malades. Placeholder PUBLIÉ 23-09-2023, 11:00