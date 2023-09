Il a promis la livraison de haouch errih «sans problème» Belaribi tait les polémiques Fibre optique, distribu

Il a promis la livraison de haouch errih «sans problème» Belaribi tait les polémiques Fibre optique, distributeurs DAP, réseaux d'assainissement et VRD, eau, gaz et une quinzaine d'équipements publics seront installés. Tarek Belaribi, ministre de l’HabitatTarek Belaribi, ministre de l’Habitat L'État n'a pas tergiversé en matière d'enveloppe financière injectée afin de garantir la mise en place d'un maillage urbain et infrastructurel garantissant le bien-être des citoyens bénéficiaires de logements, au niveau du site des 6500 Logements Aadl à Haouch Errih, en cours de réalisation sur les hauteurs de Meftah (extrême est de la wilaya). «Pas moins de 50 milliards de DA ont été consacrés à la réalisation des travaux de VRD et murs de soutènement installés assurant la stabilité du site», a affirmé le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi. Il intervenait, hier, en marge d'une visite d'inspection, qu'il a effectuée en compagnie de trois autres de ses collègues au gouvernement. Belaribi était en effet accompagné des ministres de l'Énergie et des Mines, de l'Hydraulique ainsi que de la Poste et des Télécommunications. Tout est bien ficelé au niveau de ce site, selon le ministre. «La livraison des logements» a-t-il poursuivi «ne se fera pas sans la mise à disposition des équipements publics nécessaires». Plus explicite, Belaribi citera dans ce sillage la fibre optique, distributeur DAP, réseau d'assainissement, VRD, eau, gaz, et une quinzaine d'équipements publics, en l'occurrence des établissements scolaires, une polyclinique, un bureau de poste, les structures de sécurité, ainsi que les différentes annexes, telles que celles de la Sonelgaz, de l'ONA, et de l'ADE. L'objectif étant de fournir un cadre de vie qui répond aux aspirations des citoyens du site et de tout le pôle urbain de Safsaf qui comprend 20165 unités. Belaribi s'est par ailleurs dit «satisfait» du taux d'avancement des travaux de construction. La visite d'hier ayant regroupé donc quatre ministres au total, démontre que le gouvernement veille à donner un véritable élan aux travaux de ce site et réaliser un projet intégré ‘'modèle ‘' qui offre toutes les commodités au citoyen. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a de son côté affirmé que «le complexe Sonelgaz travaille en coordination avec l'Agence Aadl, afin de raccorder le nouveau site de ‘' Haouch Errih'', et d'agrandir le réseau de distribution en gaz et électricité». Cela avant de rassurer sur la disponibilité de l'approvisionnement qui ne concernera pas seulement le site en question, mais tout le reste des sites du pôle urbain de Safsaf. «L'expérience du pôle urbain de Meftah, sera généralisé sur le reste des sites», a promis le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi-Triki. Il a souligné à ce propos que le secteur qu'il dirige «est prêt, à coopérer avec le reste des acteurs concernés, notamment au niveau local, à relever le défi de faire du pôle urbain de Safsaf un lieu modèle permettant aux citoyens de bénéficier des services postaux et de télécommunications, ainsi que d'autres services, dès la réception de leurs logements». Bibi Triki n'a pas manqué l'occasion de donner des instructions aux cadres du secteur afin de rester attentifs et poursuivre une veille prospective des besoins de couverture du pôle tant dans le secteur des services postaux que des télécommunications et d'oeuvrer à l'accueil des différents projets programmés dans les délais indiqués». Notons dans ce sillage que la livraison des logements du site Haouch Errih, devrait avoir lieu dans les mois prochains. Il faudrait compter d'ici une période de 6 à 8 mois, tel que nous l'avons appris sur place. Le ministre de l'Hydraulique a de son côté tenu à mettre la «pression». Il a instruit ses services à respecter les délais de livraison prévus. Pour s'assurer de la disponibilité en eau potable, une batterie de mesures a été prévue par le département de Taha Derbal, notamment la réalisation des forages et la réalisation prochaine des réseaux d'approvisionnement en eau potable pour le raccordement du site à la station de dessalement de l'eau de mer de Fouka. Mohamed AMROUNIMohamed AMROUNI 00:00 | 25-09-2023 Share