Transport Urbain Et Suburbain : La Flotte Des Autobus Renforcée À Annaba EDITEUR - 25 SEPTEMBRE 2023 Cliquez p

Transport Urbain Et Suburbain : La Flotte Des Autobus Renforcée À Annaba EDITEUR - 25 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Afin d’améliorer la prestation du secteur, la direction des Transports de la wilaya d’Annaba a procédé au renforcement des dessertes des nouveaux pôles urbains, à savoir Draâ Errich, El-Guentra et Aïn Djebara. Quatorze bus seront ainsi mis en service. La nouvelle ville Benmostefa Benaouda recevra six bus, tandis qu’Aïn Djebara et El-Guentra en recevront quatre chacune. Ce renforcement de la flotte d’autobus vient s’ajouter à l’octroi de dix bus, en juin passé, à la commune d’Oued El Aneb. Il s’agit d’une revendication très légitime des habitants de ces nouveaux pôles urbains, dont la plupart ont des obligations professionnelles ou personnelles au chef-lieu de wilaya. Cette démarche pourrait améliorer le transport dans les communes, agglomérations et localités situées le long de la route nationale 44. L’on compte, aux abords de ce tronçon, plusieurs nouvelles cités et quartiers créés dans la cadre de l’extension de la wilaya, parmi lesquels figurent Kherraza, Chabbia, Oued Zied et Laïb Amar. Grâce à cette nouvelle ligne, des points d’arrêts seront marqués à la circonscription de Draâ Errich avant de se diriger vers les anciens quartiers d’Oued El Aneb. Z. A.