Marché Bouzered Hocine (Annaba) : Opération Coup De Propre EDITEUR - 25 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager s

Marché Bouzered Hocine (Annaba) : Opération Coup De Propre EDITEUR - 25 SEPTEMBRE 2023

Il s'agit de l'un des plus anciens marchés du chef-lieu de la wilaya. Communément appelé « Souk Ellil », le marché de Bouzered Hocine est situé à l'intersection du boulevard portant le même nom et du boulevard d'Afrique. Le service du deuxième secteur urbain de la ville a pris l'initiative, vendredi 22 septembre, de réhabiliter et de réaménager cet endroit. Celui-ci avait été peu à peu délaissé par les commerçants, qui estimaient que le commerce en plein air avec des charrettes de fortune était plus rentable que de louer un espace à l'intérieur du marché auprès de la municipalité. Les services municipaux souhaitent éradiquer complètement cette pratique qui affecte ce quartier et ceux environnants. En effet, le quartier de « Jebanet Lihoud », comme on le surnomme, est l'exemple typique d'un marché ambulant en plein air. Ainsi, un cortège interminable de charrettes de fortune encombre les trottoirs des rues et des ruelles, avec des marchands criant haut et fort leurs marchandises. À l'origine, ce marché était destiné aux vendeurs de fruits et légumes pour régulariser leur situation auprès des autorités compétentes. Les riverains, qu'ils soient du quartier ou non, préfèrent ne pas s'aventurer à l'intérieur du marché et se garent juste devant le marchand de fruits ou de légumes pour faire leurs courses en toute tranquillité. Les services du deuxième secteur urbain espèrent parvenir à un accord avec les potentiels locataires à la suite de l'opération de réhabilitation. Au cours de la même journée, une importante quantité de déchets a été retirée, notamment les débris laissés par les anciens locataires qui avaient repris la vente illicite. Il est à noter que la municipalité loue ces stands à des prix symboliques, à l'instar d'autres marchés de la ville, tels que le marché couvert ou El Hattab. K. Khadidja Rayenne