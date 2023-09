Lancement d’une station-service maritime : 110 postes à pourvoir au niveau du port La Rédaction by La Rédactio

Lancement d’une station-service maritime : 110 postes à pourvoir au niveau du port La Rédaction by La Rédaction 24 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 32 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Lors de sa dernière visite à Annaba, mercredi dernier, le président-directeur général de Naftal, M. Abdelkader Chafi, a inspecté plusieurs infrastructures locales relevant de sa direction en insistant sur l’urgence de relancer plusieurs projets en cours reprécisant qu’aucun retard de livraison ne serait accepté. Le projet de premier intérêt n’est autre que la station-service maritime Naftal qui devrait être installé au niveau du port d’ici décembre 2023. Lancé en octobre 2020, ce projet devait initialement être livré au bout de 12 mois de travaux. Si aujourd’hui les travaux ont considérablement avancés, l’ultimatum posé par M. Chafi reste pour le moins optimiste. Ayant une réserve de 25.000 M3, ce projet n’est pas des moindres et promet d’élever le port d’Annaba au rang supérieur. Si ce projet est tant attendu, c’est avant tout en raison de son aspect créateur d’emplois. En effet, il ressort que 110 postes de travail au niveau de cette station seront à pourvoir au lendemain de son ouverture. Par ailleurs, le premier responsable de Naftal a effectué une visite méticuleuse au niveau de la station d’enrobage située à Berrahal. Cette centrale de goudron devrait également être opérationnelle à la fin de l’année et générer un grand nombre de poste d’emplois. Cette dernière dispose d’un canal de distribution de goudron de plus de 132 mètres avec une capacité de réserve de 8.000 tonnes. Le site dispose également de deux réservoirs de kérosène avec une réserve de 100 M3, un transformateur électrique d’une capacité de 400 KVA, un générateur électrique de 220 KVA, d’une unité de production d’asphalte liquéfié et émulsionné et d’un réseau de lutte contre les incendies. A ce sujet, M. Chafi a insisté sur la nécessité de respecter le cahier des charges et les standards de Naftal même après l’octroi du site à des gérants externes à Naftal, étant donné que l’entreprise pétrolière nationale demeure l’image et le nom de la centrale d’enrobage.