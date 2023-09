Sur la route de Memphis Chanson d'Eddy Mitchell Aperçu Paroles Écouter Vidéos Autres versions Paroles J'éco

Sur la route de Memphis Chanson d'Eddy Mitchell Aperçu Paroles Écouter Vidéos Autres versions Paroles J'écoutais le disc-jockey Dans la voiture qui me traînait Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Et la radio me vantait Un truc débile qui m'endormait Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Je viens vers elle Elle m'attend dans sa robe blanche L'amour en province ressemble un peu à un dimanche Sur le siège avant, le chauffeur Buvait de la bière en regardant l'heure Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis À la place du mort, un chien-loup Me jetait un regard un peu fou Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Je viens vers elle Mais pas dans une Rolls blanche Dans un costume un peu élimé aux manches J'ai le droit de me taire et fumer En gardant mes menottes aux poignets Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Pour une fois les flics ont gagné Vers chez toi je ne fais que passer Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis