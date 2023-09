FUTUR ET FUTURISME par Abdou BENABBOU Le futur entame sa démarcation du futurisme. Avec l'arrivée de l'Int

FUTUR ET FUTURISME par Abdou BENABBOU Le futur entame sa démarcation du futurisme. Avec l'arrivée de l'Intelligence artificielle, il est là. Il se confond désormais avec le présent pour que les sens accordés à la définition de l'avenir soient aléatoires. L'I.A. redessine déjà l'extraordinaire transformation des cultures et elle ne se contentera pas de seulement suppléer l'homme, mais elle tendra à le supplanter. Comme hier, on ne juge pas assez tôt à sa juste valeur l'énorme modulation que provoquent les phénomènes insoupçonnés des inventions et des créations. Dans un passé récent, on ne présageait pas les effets de l'Internet sur le monde et on manifeste pour le moment la même routinière passivité face à la fabuleuse révolution que promet la naissance d'une nouvelle invention technologique qui s'apprête à reconfigurer l'espèce humaine. On se rendra vite compte du poids et des conséquences qu'elle imposera jusqu'à transformer de larges rites civilisationnels. Encore une fois, les hommes vont se livrer doucement et lentement à une dénommée intelligence qui n'aura d'artificielle que la fausseté d'un qualificatif trompeur. Comme à l'arrivée de toutes les inventions, l'homme cédera un condensé de ce qui le caractérise et qui justifie son existence. Si l'on doit par nature applaudir au progrès et à l'avancée des technologies par les conforts évidents qu'ils apportent, on doit aussi craindre les effets pervers qui les accompagnent. L'Intelligence artificielle ne sera pas un outil matériel seulement. Sa dénomination en dit long sur sa capacité à effacer ce que l'homme a de plus profond en lui. Elle promet de sérieusement lézarder ce qui reste encore de la vie en communauté et de faire disparaître les bienfaits du vivre ensemble. Elle augmentera en puissance la dispersion des liens humains que l'Internet a provoquée déjà. N'étant encombrée ni par les humeurs ni par les sentiments qui sont la sève guidant l'espèce pensante, elle sera le censeur de l'évolution et du comportement. Elle risque de s'accaparer des âmes pour que l'homme ne soit plus qu'un pantin.