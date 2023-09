L'ambassadeur américaine, hier et aujourd'hui, à Tizi Ouzou Des vaches américaines pour la Kabylie Les doma

L'ambassadeur américaine, hier et aujourd'hui, à Tizi Ouzou Des vaches américaines pour la Kabylie Les domaines de l'insémination et l'élevage des vaches laitières sont parmi les cibles des futures aides américaines. L’ambassadeur américaine à Tizi OuzouL’ambassadeur américaine à Tizi Ouzou Elle est en visite dans la wilaya de Tizi Ouzou depuis hier. Une visite qui se poursuit encore aujourd'hui. Après la cérémonie d'accueil au niveau du salon d'honneur de la wilaya, l'ambassadeur des États-Unis en Algérie, Mme Elisabeth Moore Aubin a consacré sa première journée à la rencontre des agriculteurs de la wilaya. La rencontre très riche a été l'occasion pour Mme Moore d'exposer les capacités américaines dans le domaine de l'agriculture, ainsi que les énormes possibilités de partenariats entre les agriculteurs algériens et les agriculteurs américains. L'ambassadeur des États-Unis a par ailleurs fait savoir que son pays est prêt à aider et accompagner les agriculteurs algériens dans divers domaines à l'instar de l'insémination et l'élevage des vaches laitières. Un domaine où les Américains ont atteint l'excellence, notamment avec leurs races de vaches hautement productrices de lait et surtout leur capacité à s'adapter à la différence des climats. Mme Moore n'a pas manqué son souhait de rencontrer d'autres acteurs économiques durant sa visite, notamment les industriels. La coopération dans le domaine de l'industrie est également parmi les points d'intérêt de l'hôte de la capitale du Djurdjura. Dans ce domaine, la wilaya de Tizi Ouzou possède un gigantesque potentiel avec, notamment les grandes entreprises comme l'Eniem pour l'électroménager. Le secteur industriel dans la wilaya se décline en fait sur divers créneaux pouvant constituer des sujets de coopération très porteurs pour les deux parties. Mme Elizabeth Moore Aubin s'est également rendue dans la journée d'hier dans la chambre de l'artisanat où elle s'est entretenue avec les responsables ainsi que des artisans. À noter que la visite de Mme Moore intervient une semaine après sa rencontre avec le ministre de l'Agriculture Mohamed Abdelhafid Henni. Une rencontre durant laquelle les deux parties ont examiné les voies de consolidation de la coopération bilatérale et du partenariat, notamment dans le domaine de l'agriculture. Par ailleurs, durant la journée d'hier, les services de l'agriculture de la wilaya ont décliné une large batterie d'aides aux agriculteurs. Un accompagnement qui va de l'aide à l'acquisition des semences à l'irrigation des cultures en passant, notamment par les dispositifs d'accompagnement financier et d'accompagnement technique. Cette démarche vise en fait à moderniser et développer l'agriculture dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Parallèlement aux aides en aval déjà fortement présentes en matière de semences et les financements, les services agricoles passent à une vitesse supérieure pour un accompagnement technique et financier en amont. En effet, l'irrigation qui constitue le poumon de l'agriculture est actuellement en difficulté à travers tout le territoire de la wilaya de Tizi Ouzou. Aussi, dans l'optique du renforcement de ce chapitre vital pour l'activité agricole, les services concernés ont mis au point une batterie d'aides dans toutes les phases de l'irrigation. Déjà sur le plan financier, les agriculteurs qui souhaitent creuser des forages et après autorisation des services concernés reçoivent une aide financière estimée à 5000 dinars pour un mètre creusé. Ce qui réduit grandement la facture de ce projet qui constitue une étape difficile pour tous les agriculteurs. Les canalisations et les bassins d'eau constituent également une pression pour les agriculteurs qui souffrent le martyre avant de s'en doter. Aussi, les services agricoles prévoient d'accompagner ces derniers dans la phase de réalisation de ces moyens techniques de stockage de l'eau destinée à l'irrigation, notamment des filières maraîchères. L'accompagnement concerne même le domaine de la géo-montagne. Un domaine marqué par la présence de nombreuses retenues collinaires à travers la wilaya de Tizi Ouzou. Mais hélas, ces réservoirs d'eau pluviale sont, en partie, dans un mauvais état. Ce qui nécessite leur réfection. En effet, les retenues culinaires nécessitent de l'entretien tout comme les barrages destinés à l'irrigation. Des opérations très coûteuses financièrement. Aussi, selon les techniciens de l'agriculture, pour avoir accès à ces aides techniques et financières, les exploitants doivent se constituer en coopérative pour recevoir les aides à l'entretien. Une problématique se pose d'ailleurs à ce sujet car, selon les techniciens des services de l'agriculture, les coûts de l'entretien sont généralement supérieurs à ceux inhérents à la création d'une nouvelle retenue. Kamel BOUDJADIKamel BOUDJADI 00:00 | 26-09-2023 Share