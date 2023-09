Association Annaba Khir B’ness El Khir : Des opportunités auprès d’organes des Nations Unies Azzedine Ighil by Azzedine Ighil 26 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 13 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter L’association Annaba Khir B’ness El Khir de prise en charge et d’hébergement des malades du cancer et leurs accompagnateurs, a répondu à une demande d’entrevue avec le coordonnateur résident des Nations Unies en Algérie tenue le 19 septembre 2023 à Alger. L’objectif de cette entrevue était d’échanger sur la possibilité d’une collaboration entre l’association et les Nations Unies afin d’avoir un impact plus important sur le bien-être des enfants atteints de cancer et de leurs familles. Cette rencontre a précédé la visite à Annaba en février 2023 de la responsable du programme de l’éducation et des jeunes au bureau de l’UNICEF Algérie. Cette visite a permis de discuter de la possibilité d’un partenariat entre les deux organismes pour améliorer l’éducation et le soutien psychologique des enfants malades. La collaboration avec les Nations Unies pourrait permettre à l’association de bénéficier d’expertises techniques, et d’une visibilité accrue. Ainsi, l’association étendra ses activités et apportera un soutien plus important aux enfants atteints de cancer et à leurs familles. L’association Annaba Khir B’ness El Khir a été créée en 2010 pour venir en aide aux enfants cancéreux et à leurs familles. Elle dispose d’une maison d’accueil à Annaba qui offre un hébergement, une prise en charge psychologique, ainsi qu’une aide à la scolarisation. Soutiens et reconnaissances L’association a déjà reçu le soutien de plusieurs partenaires, notamment le Gouvernement algérien, des entreprises privées et des associations locales. La collaboration avec les Nations Unies serait une reconnaissance importante des efforts de l’association et une opportunité de faire progresser la cause des enfants atteints de cancer en Algérie. Les objectifs de l’entrevue sont de promouvoir l’association et ses activités auprès des différents organes des Nations Unies, améliorer le bien-être des enfants malades et soutenir leurs familles, présenter la maison d’accueil des enfants malades de l’association, présenter le projet de scolarisation des enfants malades. Merakha Mohammed Ouissem, président de l’association Annaba Khir B’ness El Khir a tenu à présenter l’association et ses activités. Il a souligné qu’elle œuvre pour améliorer le bien-être des enfants malades, venus parfois de wilayas lointaines et soutenir leurs familles. Il a ensuite présenté les conditions d’accueil des enfants malades et de leurs accompagnateurs. À travers cette rencontre, ladite association a exprimé son souhait de bénéficier d’un soutien financier, d’expertises techniques et d’une visibilité accrue pour renforcer son impact. Alejandro Alvarez, ambassadeur des Nations Unies en Algérie, a remercié M. Merakha Mohammed Ouissem pour sa présentation. Il a exprimé sa solidarité avec la cause de l’association. L’ambassadeur a ensuite proposé de mettre en place un partenariat entre l’association et les différents organes des Nations Unies. Des expertises souhaitées Il a notamment suggéré que l’association puisse bénéficier de l’expertise de l’UNICEF et du PNUD et OMS pour améliorer ses services. Le président de ladite association a salué la proposition de l’ambassadeur et a indiqué que l’association serait ravie de collaborer avec les différents organes des Nations Unies. L’entrevue s’est conclue sur une note positive. Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions pour mettre en place les recommandations. Quant au diplomate Onusien, il a indiqué que les Nations Unies étaient ouvertes à une collaboration avec la société civile. Il a fait les propositions suivantes : identifier des contacts avec les autorités concernées pour améliorer la qualité de vie de l’association par un plan de collaboration avec les différents organes des Nations Unies notamment UNICEF, PNUD, OMS des programmes pour la société civile. Pour la circonstance, Alejandro Alvarez, coordonnateur résident des Nations en Algérie, est attendu pour une prochaine visite dans la wilaya d’Annaba. Par : A.Ighil