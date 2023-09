Logements LPL El Hadjar : Tirage au sort pour les 738 LPL La Rédaction by La Rédaction 26 septembre 2023in Ann

Logements LPL El Hadjar : Tirage au sort pour les 738 LPL La Rédaction by La Rédaction 26 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 2 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter La salle omnisports Dridi Mokhtar à El Hadjar a abrité, hier, une grande opération de tirage au sort pour la détermination des étages et des blocs au profit des bénéficiaires des 738/114 logements sociaux relevant de la commune d’El Hadjar. Ces derniers seront tous relogés au niveau du site des 1.900 logements d’El Guantra à Sidi Amar qui relève de la daïra d’El Hadjar. Un imposant dispositif policier a été mis en place pour garantir la sécurité de cette opération qui concerne plus de 800 familles. L’opération s’est déroulée en présence du chef de daïra et du P/APC d’El Hadjar, avec l’encadrement de l’OPGI. Ce tirage au sort vient, ainsi, clore un dossier de relogements pour le moins sensible. Lors de la communication de la liste définitive de bénéficiaires, de vives protestations ont éclaté à El Hadjar où le nombre de recours a atteint des sommets. Finalement, c’est en août que la daïra d’El Hadjar est venue refermer ce dossier de manière définitive en communiquant la liste des 114 derniers bénéficiaires de ce projet à l’ex-chef de l’Exécutif, à ce moment-là, M Berimi. Une ambiance particulière a caractérisé cette journée qui marque une délivrance pour beaucoup de bénéficiaires impatients. Ces derniers n’ont, d’ailleurs, pas hésité à exprimer leur joie à coups de youyous et de larmes de bonheur. Rendue publique en début d’année, cette liste aurait pu être immédiatement suivie par le tirage au sort. Seulement, face au nombre important de recours introduits, une nouvelle étude de dossiers a été nécessaire. Finalement, la semaine dernière, les demandeurs retenus définitivement ont été invités à se présenter à la daïra d’El Hadjar pour retirer les convocations qui leur ouvrent droit à participer au tirage au sort afin de connaître le lieu d’implantation de leurs futurs logements. Par : M. L