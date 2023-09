Nouvelle ville Ben Mostapha Benaouda : Enfin un plan de mise en cohérence de la ville ! La Rédaction by La Réd

Nouvelle ville Ben Mostapha Benaouda : Enfin un plan de mise en cohérence de la ville ! La Rédaction by La Rédaction 26 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 14 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Lors de sa visite de travail au niveau de la nouvelle ville Ben Mostapha Ben Aouda, le wali d’Annaba, M. Abdelkader Djellaoui, a dévoilé un plan de mise en cohérence visant à revitaliser cette cité en la convertissant d’une simple ville dortoir en un centre économique dynamique. Cette initiative vise à attirer des investissements tant publics que privés dans divers secteurs, dont l’hôtellerie, la santé, le commerce, le sport, et bien d’autres. Stimuler l’activité commerciale Dans le cadre de cette vision, le wali a souligné la nécessité de créer des emplois et d’offrir une qualité de vie améliorée aux habitants. Pour ce faire, il compte sur la mise en place d’infrastructures sanitaires, touristiques et sportives, tout en ouvrant la voie à des opportunités économiques locales. Parmi les mesures-clés annoncées lors de cette visite, on retrouve l’extension prévue de la zone d’activités de Oued El-Aneb. Ce qui devrait stimuler considérablement l’activité commerciale dans cette localité. Cependant, cette visite n’a pas été uniquement axée sur le développement économique. M. Djellaoui a également exprimé sa préoccupation quant à la gestion des déchets dans la ville. Il a promis de prendre des mesures immédiates en contactant les parties concernées pour résoudre ce problème. Participation active d’un comité de la ville Parmi les autres décisions prises, le wali a annoncé la création d’un comité de la ville, chargé d’examiner et de faire entendre les préoccupations des citoyens conformément à la législation en vigueur. Ce comité, composé d’une variété d’entités publiques, de représentants de quartiers, d’associations et d’autres parties prenantes, se réunira régulièrement pour garantir la participation active de la communauté. D’autres dispositions comprennent la nomination de toutes les rues, quartiers et résidences, la résolution des projets en attente et la mise en place de panneaux lumineux pour les projets en cours. De plus, le wali insiste sur la diversification des installations dans l’entrée principale de la ville, y compris des banques, des hôpitaux, des hôtels, des restaurants, et bien plus encore. Les jeunes ne sont pas oubliés dans cette vision de transformation. Des installations sportives telles que des salles et des terrains de sport, et des piscines seront créées pour répondre à leurs besoins. Une visite salvatrice pour les habitants Cette visite du wali à Draâ Erriche a donné de l’espoir aux milliers d’habitants qui ont, depuis des années, tapé à toutes les portes pour résoudre un tant soit peu les multiples problèmes qu’ils affrontent quotidiennement. Cette visite a jeté les bases d’un avenir prometteur pour cette ville en transition. Le plan ambitieux de transformation vise à faire de cette nouvelle ville un centre économique florissant, tout en améliorant la qualité de vie de ses habitants. Peut-on espérer un changement concret à Draâ Erriche dans les semaines, les mois, voire les années qui vont suivre? Seul le temps apportera la réponse. Wait and see… Par : I.N