Sidi Amar : Les associations de Merzouk Amar interpellent le wali La Rédaction by La Rédaction 25 septembre

Sidi Amar : Les associations de Merzouk Amar interpellent le wali
La Rédaction
25 septembre 2023
Annaba

Les associations de la localité Merzouk Amar, relevant de la commune de Sidi Amar, ont récemment adressé une lettre au wali d'Annaba, M. Abdelkader Djellaoui, dans laquelle ils ont exprimé leurs préoccupations quant à plusieurs problèmes affectant directement leur quotidien. Ces inquiétudes touchent divers domaines, notamment l'approvisionnement en eau, les transports, la santé publique et l'aménagement urbain. L'une des principales préoccupations concerne l'accélération de l'étude du réseau d'eau potable en parallèle avec l'étude du réseau d'assainissement. Dans ladite lettre, les concernés ont fait savoir que l'APC de Sidi Amar a déjà entrepris l'étude du réseau d'eau et d'assainissement, tandis que le financement et la réalisation de ces projets sont de la responsabilité de la direction des Ressources en eau de la wilaya d'Annaba. Cependant, le retard dans l'étude spécifique de ce projet a suscité un véritable ras-le-bol parmi les habitants, les poussant à réclamer une intervention directe du chef de l'Exécutif local. Il est à noter que le bureau d'études Imad Lassoud a remporté l'appel d'offres en 2021 pour le réseau d'eau potable, tandis que le réseau d'assainissement a été attribué au bureau d'études de la commune d'El Khroub, dans la wilaya de Constantine, également en 2021. Ces attributions ont eu pour conséquence des retards dans la réalisation de projets importants tels que l'aménagement des routes locales. Un autre point sensible dans la lettre des associations locales concerne le marché couvert de Merzouk Amar, déserté. Ce marché s'est transformé, au fil des années, en un foyer de problèmes sociaux dont la propagation de la drogue, des substances hallucinogènes, des vols, de la prostitution et des agressions. Les habitants ont ainsi réclamé un changement d'activité pour ce marché, afin de garantir la sécurité de la communauté. En ce qui concerne les transports, les associations locales ont demandé la mise en place d'une station de transport avec un plan de circulation des véhicules et des taxis. Ils ont également mis en exergue la nécessité du lancement une ligne de taxis reliant la commune d'El Hadjar à la cité Merzouk Amar et une autre entre le centre de la commune de Sidi Amar et ladite cité, soulignant que des mesures ont déjà été prises pour la première, mais que la seconde attend toujours son démarrage. Les résidents de Merzouk Amar ont également appelé à l'amélioration de la situation en matière de santé publique en déplaçant la polyclinique actuelle au centre de la localité. Ce qui permettrait de mieux desservir tous les quartiers. La lettre des associations conclut en sollicitant l'intervention du wali pour mettre fin aux constructions chaotiques et aux étables pour l'élevage de bovins qui défigurent les lieux, notamment à proximité du pôle urbain de l'AADL 2000 et AADL 1077. Par : I.N