45.000 étudiants rejoignent l’UBMA : La cartographie pédagogique s’élargit La Rédaction by La Rédaction 26 sep

45.000 étudiants rejoignent l'UBMA : La cartographie pédagogique s'élargit

26 septembre 2023

Avec une hausse de 15%, comparé à l'année dernière, le nombre d'étudiants qui rejoindront leurs places pédagogiques à l'université Badji Mokhtar cette rentrée 2023/2024 a atteint 45.000 étudiants, répartis sur les trois paliers LMD (Licence, Master et Doctorat). 65% de ces étudiants se sont dirigés vers les filières de sciences et technologies, au moment où 35% ont choisi de s'orienter vers les filières en rapport avec les sciences humaines et sociales. La rentrée universitaire 2023-2024 à l'université Badji Mokhtar a été marquée par l'ouverture de nouvelles spécialités devant contribuer à la consolidation de la cartographie de la formation. En effet, à compter de cette année, les étudiants de l'UBMA auront accès à de nouveaux débouchés durant les cycles de licence et de master. Il est ainsi question de la consolidation des offres de formation dans les filières techniques, technologiques et informatique, avec l'introduction, "pour la première fois", de l'offre de formation à distance dans la filière automatisme et biotechnologie et le double cursus (double formation) en informatique et automatisme. Ce renforcement des offres de formation va naturellement de pair avec le renforcement du staff pédagogique, où l'on enregistre une importante opération de recrutement au niveau de différents départements. Suite à deux opérations de recrutement, ce ne sont pas moins de 266 maîtres-assistants B qui ont rejoint l'effectif pédagogique de l'UBMA. Ils viennent ainsi porter le nombre d'enseignants actifs à 2.521. La nouvelle rentrée universitaire 2023/2024 se distingue, surtout, par l'application du système de numérisation dans les activités pédagogiques et dans les services qu'elle propose. Ainsi, en plus de l'introduction de la formation à distance dans ses procédés, l'UBMA a revu le système de sécurité au niveau des cités universitaires. Avec l'introduction, pour la première fois, d'un système à reconnaissance facile et avec la création d'une plateforme au profit des étudiants qui souhaitent extraire des documents ou des cartes d'accès au transport et au restaurant. Par : M. L