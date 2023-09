Devant la famille révolutionnaire : Abdelkader Djellaoui rappelle la valeur de l’emblème national La Rédaction by La Rédaction 25 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 31 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, a reçu, hier après-midi, au siège de la wilaya la famille révolutionnaire composée des membres du bureau de l’Organisation des moudjahidine, du secrétaire général des enfants de chouhada, du secrétaire de wilaya de la Fédération des fils de Chahid ainsi l’adjoint du secrétaire de wilaya des enfants de moudjahidine, en présence du directeur des moudjahidine de la wilaya d’Annaba. Selon un communiqué de la wilaya publié sur sa page Facebook, le wali a abordé, avec les membres de la famille révolutionnaire, la portée historique et révolutionnaire de la wilaya d’Annaba et autres monuments historiques d’une grande importance. Le wali a également souligné la nécessité de mettre en valeur l’importance historique et révolutionnaire de la région à travers l’organisation des festivités de haut niveau afin d’immortaliser les journées nationales et accorder de l’importance à l’emblème national qui est un symbole unificateur. Depuis son installation, M. Abdelkader Djellaoui a multiplié les sorties et autres visites inopinées. Le nouveau wali, qui a été désigné pour prendre le train de sa nouvelle wilaya, pratiquement à l’arrêt, a d’emblée un point positif qui réside dans son passage à Annaba en tant que DUC de 2002 à 2004. Ces prises de position et son franc-parler ont donné, pour l’heure, satisfaction à une population d’une wilaya dégradée à tous points de vue.