L’Algérie Retire Sa Candidature À L’organisation De La CAN 2025 Et 2027 EDITEUR - 26 SEPTEMBRE 2023 Cliquez po

L'Algérie Retire Sa Candidature À L'organisation De La CAN 2025 Et 2027 EDITEUR - 26 SEPTEMBRE 2023 L'Algérie a officiellement retiré sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations CAN 2025 et 2027, a annoncé mardi le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi. « L'Algérie a officiellement retiré sa candidature à l'organisation des éditions 2025 et 2027 de la Coupe d'Afrique des nations », a déclaré le premier responsable de la FAF à la télévision algérienne, ajoutant qu'un courrier a été adressé « à la Confédération africaine de football, pour l'informer de notre décision ». Cette décision intervient 24 heures avant l'annonce officielle du président de la CAF, Patrice Motsepe, concernant les pays qui ont été choisis pour l'organisation des éditions 2025 et 2027 de la CAN