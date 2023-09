MAÂMAR FARAH PUBLIÉ 27-09-2023, 11:00 Est-ce l'interventionnisme et l'immoralité made in Morocco qui ont fini par pousser les nôtres à retirer le dossier Algérie de la CAN 2025 ? Je ne sais pas, mais ce que je sais est que nous n'avons plus rien à prouver en termes d'organisation et de succès populaire et sportif (JM, CHAN et Jeux arabes). Nous avons mieux à faire : remporter la CAN chez Lakjaâ ! M. F.