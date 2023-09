HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 27-09-2023, 11:00 Fruits et légumes. Enfin du nouveau ! Désormais, l’unité de pesage ne se

HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 27-09-2023, 11:00 Fruits et légumes. Enfin du nouveau ! Désormais, l’unité de pesage ne sera plus le kilo, mais les… … carats ! Cette première décision de la FAF, version Sadi, ne me choque pas. La Dézédie se retire de l’organisation de toutes les compétitions africaines ou plus généralement de celles relevant des «compétences» de la Confédération africaine de football. Les choses sensées s’énoncent clairement. Plus clair et plus tranchant que ça, je ne connais que les diamants purs et leur capacité légendaire à couper dans le vif les matières qui se pensaient jusque-là intouchables. Voilà ! La table algérienne des banquets est levée. Ou va l’être, parce que là aussi, il faut donner le temps au coup de gueule dézédien de passer le cap du coup de gueule et atteindre enfin celui de la maturité assumée. À l’heure à laquelle je rédige cette chronique et où je vous la livre toute chaude, et en attendant confirmation, il semble bien que la FAF ait d’ores et déjà informé l’instance africaine de notre décision de retrait. Allez ! Les couverts sont ramassés, débarrassés. Les miettes aspirées. Les restes, même si, face à autant de voracité, je doute qu’il en restât, des restes sont jetées à la poubelle. Les nappes retirées et envoyées à la laverie. Le garde-manger fermé à double-tour et les invitations à venir ripailler chez nous, en libertinage gastronomique open-space, per diem et draps en soie au Sheraton et à El-Aurassi compris, doivent être elles aussi gelées. Y’en a un peu, beaucoup, passionnément, à la folie marre du «Dzaïr-Dar-Khali-Mouh» ! J’ai encore le souvenir, pas très lointain d’ailleurs, du patron de la CAF débarquant en Algérie pour y inspecter les stades et «rotant» des discours élogieux sur notre capacité à organiser de grands événements continentaux et mondiaux. L’homme d’affaires et milliardaire sud-africain reviendra lors des coupes africaines ayant eu lieu chez nous. Il rotera et rotera encore de longs jours son admiration sans bornes devant notre savoir-faire. L’Afrique du Sud a eu de grands hommes comme Nelson Mandela et Monseigneur Desmond Tutu. Faut croire que la grandeur n’est pas héréditaire ! Mais qu’importent les hommes, ne restent que leurs positions et leurs décisions. Le retrait dézédien ne doit surtout pas être compris ou interprété dans sa seule dimension «Erredjla» ou ce «Nif ou Lekhsara» qui nous colle tant à la peau. Ne soyons pas modestes, il y a bien sûr de cela. Cette manière toute algérienne de renverser la table dès que nous sentons que sous cette table des banquets, les genoux ennemis s’effleurent, se touchent, se frottent, se chevauchent et se liguent contre nous, chez nous. Nous sommes délicieusement sanguins et nous cassons la baraque dès que se confirme le Rey-Rey-Tikechbila ! Mais pas que ! Qu’on ne nous réduise pas à des boules de nerfs. Je crois deviner – et c’est en cela que c’est intéressant — la volonté enfin affirmée des instances sportives et politiques du pays de fermer un robinet, de casser une corne d’abondance sans retour effectif et de remettre l’argent où il doit l’être. Je cite Sadi : «Nous exigerons de chaque club algérien sponsorisé par une entreprise publique qu’il soit doté d’un centre de formation.» Voilà ! C’est désormais là que se situent les enjeux pour nous. L’Afrique ? Ben… l’Afrique, Nous irons y jouer là où on nous dira de jouer, là où le décideront ces tirages africains qui doivent si peu, tellement peu au… sort. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. H. L. Placeholder HAKIM LAÂLAM PUBLIÉ 27-09-2023, 11:00