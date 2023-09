Plus de 200 cadenas retrouvés chez l'escroc-sorcier Placeholder LSA PUBLIÉ 26-09-2023, 20:04 Les services de sécurité de la gendarmerie nationale de la wilaya de Msila, ont réussi à mettre la main sur un charlatan qui activait dans la région. II s’agit d’un escroc qui se faisait passer pour un sorcier aux pouvoirs occultes. Il pratiquait la divination et trompait de très nombreuses personnes dont beaucoup de femmes. Lors de son arrestation, de nombreux objets ont été trouvés chez lui, dans la commune de Chellal. Ainsi, les enquêteurs ont mis la main sur 202 cadenas avec leurs clés, 17 talismans et 4 boîtiers contenant des noms de jeunes filles (non identifiées). L’escroc était également en possession d’autres amulettes pour tromper ses proies. Le mis en cause devrait répondre de ses actes devant la justice. B.Henine