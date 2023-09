Inondations en Libye 307 corps sans vie retirés par les équipes de la Protection civile algérienne à Derna Pla

Inondations en Libye 307 corps sans vie retirés par les équipes de la Protection civile algérienne à Derna Placeholder APS PUBLIÉ 27-09-2023, 11:00 Les deux équipes de sauvetage relevant de la Protection civile algérienne présentes dans la ville libyenne de Derna ont retiré, jusqu'à lundi soir, 307 corps sans vie, et ce, dans le cadre de la mission de solidarité engagée suite aux inondations ayant frappé ce pays, a indiqué à l'APS le chef du bureau de l'information et de l'orientation à la Direction générale de la Protection civile, le capitaine Nassim Bernaoui. Dans le même cadre, le capitaine Bernaoui a précisé que «la première équipe de sauvetage a pu retirer 198 corps sans vie, tandis que la deuxième équipe, arrivée à la ville de Derna le 21 septembre en cours, a retiré 109 corps sans vie, faisant un total de 307 corps sans vie retirés». «L'équipe de plongeurs composée de plus de 25 éléments a pu retirer le plus grand nombre de victimes au large de la mer et dans les zones rocheuses qui comptaient le plus grand nombre de victimes de cette catastrophe naturelle», a ajouté le même responsable. «Le travail se poursuit et les deux équipes algériennes travaillent en coordination avec les équipes de sauvetage des autres pays, notamment les autorités libyennes, à travers une réunion quotidienne de coordination, pour évaluer le plan d'intervention», a-t-il précisé. «Les équipes de sauvetage de la Protection civile algérienne ont reçu les félicitations et les encouragements des autorités et du peuple libyens pour les grands efforts déployés dans les opérations de recherche et de sauvetage», a relevé la même source. APS Placeholder APS PUBLIÉ 27-09-2023, 11:00