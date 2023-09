Prise en charge des SDF à Annaba : Faisons-nous le nécessaire pour cette catégorie ? La Rédaction by La Rédac

Prise en charge des SDF à Annaba : Faisons-nous le nécessaire pour cette catégorie ? La Rédaction by La Rédaction 25 septembre 2023in Annaba A A 0 0 SHARES 17 VIEWS Share on Facebook Share on Twitter Une seule sortie du chef de l’Exécutif local de la wilaya d’Annaba, effectuée dans la journée d’avant-hier, au niveau du Cours de la Révolution et de la Vieille ville d’Annaba, a suffi pour mobiliser l’ensemble des services sociaux et humanitaires ainsi que la société civile au profit des personnes sans abri ayant trouvé refuge dans les ruelles de la commune d’Annaba. Déterminer les lacunes et insuffisances résidentielles Samedi matin, le 23 septembre 2023, tous les regards étaient braqués sur la délégation présidée par le wali de la wilaya d’Annaba, M. Abdelkader Djellaoui, présente sur la placette centrale de la Vieille ville d’Annaba. La visite a eu pour but d’inspecter les lieux et de déterminer les lacunes et les insuffisances enregistrées sur l’état environnemental des lieux, ainsi que l’aménagement urbain mais s’est orienté vers un phénomène obsolète qui ne cesse de prendre de l’ampleur dans la wilaya d’Annaba. Il s’agit des personnes sans abri ayant trouvé refuge dans les ruelles et les placettes du chef-lieu de la commune. Nous ignorons toujours leur nombre, pour de multiples raisons, dont leur déplacement continu, leurs situations familiales distinctes d’un cas à un autre ; mais, aussi l’impossibilité de les inciter à s’installer d’une manière permanente dans les centres d’accueil dédiés à la prise en charge de cette catégorie. Placement des sans abris Attristé de voir la situation lamentable de ces Algériens, privés d’un droit humain aussi fondamental que basique, le wali d’Annaba a ordonné avec fermeté la mobilisation de toutes les parties concernées pour la prise en charge immédiate de ces individus et leur emplacement au niveau des centres d’accueil des personnes sans abri existants dans la wilaya d’Annaba. Le wali a également ordonné la réhabilitation du Centre d’accueil des personnes sans abri Sidi Belaid à la Vieille ville d’Annaba. Le même soir, les rues et ruelles de la wilaya ont été passées en revue dans le but de placer ces personnes dans les centres d’accueil. Les services de l’Action sociale et de la solidarité de la wilaya, de la police nationale, de la protection civile, de la municipalité d’Annaba, du Croissant-Rouge Algérien et de la direction de la Santé, représentée par l’hôpital El Razi, ont assuré, dans la même soirée, la prise en charge de 7 cas. Des méthodes obsolètes d’accueil Cependant, ces efforts ont pour objectif de protéger cette catégorie. Mais, la méthode choisie pour y parvenir est insatisfaisante. En effet, les personnes sans abri ont toujours tendance à fuir les centres d’accueil le lendemain de leur emplacement. Les conditions de vie difficiles, voire pénibles, au niveau de ces centres entravent toutes démarches de prise en charge de cette catégorie et poussent ces individus à rejoindre la rue, en quête de liberté, d’un repas digne de son nom assuré par un groupe de bénévolat et de misère choisie. “Nous avons l’impression d’être en prison. Pis encore. L’endroit est sale, sombre et étouffant. Je préfère dormir sous le ciel ouvert”, a témoigné un SDF après avoir fui un centre d’accueil dans la commune d’Annaba en plein hiver. Les malades mentaux, « persona non grata » Par ailleurs, la méthode de la prise en charge des personnes sans abri ayant des troubles mentaux n’est pas meilleure à Annaba. Il est important de préciser que ledit établissement hospitalier ne prend en charge que les cas des maladies psychiatriques sévères pouvant représenter un danger pour le malade et pour autrui. Souffrant déjà d’une saturation, l’hôpital en question se trouve contraint, depuis des années, d’accueillir des malades présentant un comportement plus ou moins stable et ne représentant aucun danger, ni pour eux-mêmes, ni pour les autres. D’où, justement, la nécessité de créer des centres d’accueil spécialisés dans la prise en charge des malades psychiatriques représentant un comportement non dangereux. L’hospitalisation de ces malades risque d’empêcher le personnel au sein de l’hôpital d’assurer une prise en charge adéquate aux patients représentant un comportement dangereux pouvant mettre sa vie ou la vie d’autrui en danger. Par : Bouchra Naamane