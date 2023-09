Annaba : Trafic De Drogue Dure EDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une no

Annaba : Trafic De Drogue Dure EDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) La brigade de recherches et d’intervention (BRI) relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Annaba a démantelé un réseau de narcotrafiquants composé de 2 individus âgés de 46 et 49 ans. Ils détenaient 503 grammes de cocaïne et 63 grammes de corail brut