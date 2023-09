Plus 330 Millions Dérobés D’un Véhicule Dans Une Station De Service À Annaba EDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 Cliqu

Plus 330 Millions Dérobés D’un Véhicule Dans Une Station De Service À Annaba EDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) B.Salah-Eddine Triste histoire d’un père de famille et sa fille, originaires de Constantine, qui se sont déplacés, ce mercredi 27 septembre, à El-Hadjar (Annaba) ou ils ont vendu un véhicule touristique. Apparemment, c’est un coup préparé par les voleurs qui seraient même en mèche avec l’entourage du vendeur. Sinon comment expliquer qu’en moins d’une demi-heure après avoir vendu leur véhicule, ils ont été détroussés, dès le premier arrêt d’une somme de 334 millions de centimes ? Incontestablement les victimes ont été prises en filature, dès qu’elles ont empoché l’argent et pris la route du retour à bord d’une Peugeot 206 de couleur noire, vers midi. Arrivés la sortie Sud d’Annaba, le père et sa fille ont fait une halte à la station de service Petro-baraka. Le papa a laissé sa fille à bord du véhicule pour accomplir la prière. Alors la jeune fille a profité de l’occasion pour acheter des bouteilles d’eau minérale. A son retour et après avoir pris place dans la voiture, elle a été abordée par un individu pour détourner son attention, tandis que son acolyte a ouvert la porte arrière gauche et s’empare de l’argent contenu dans un sachet en plastique. La scène s’est déroulée sous l’œil des caméras de surveillance. Alertés, la réaction des enquêteurs du 13eme arrondissement de police de la cité Rym, ne se fait pas attendre. Et moins de 2 heures, les malfaiteurs, qui étaient à bord d’une Peugeot 207 blanche, ont été identifiés, l’un de la veille ville (place d’arme) et l’autre d’El-Hadjar et sont activement recherchés par la police. Leur signalement a été diffusé à tous les arrondissements de police et leur arrestation n’est qu’une question de temps.