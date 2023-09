Prolifération Du Marché Informel À Annaba : La Police Lance Une Opération « Kärcher » EDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2

Prolifération Du Marché Informel À Annaba : La Police Lance Une Opération « Kärcher » EDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Le marché informel et l’occupation illégale des trottoirs et chaussées par les commerçants, qu’ils soient informels ou réglementés, ont poussé les forces de police à intervenir afin de mettre fin à l’anarchie qui règne actuellement. Une campagne de sensibilisation organisée par la Sûreté de la wilaya s’accompagne de l’ordre strict de dégager les lieux de passage des piétons et des véhicules. Il est vrai que certaines rues sont devenues impraticables pour les simples piétons. Des étals occupent tous les espaces. La rue Ibn Khaldoun (ex-Gambetta), ainsi que les rues Mohmed Khémisti (devenue Rue Solde) et Nécib Arifa, et même derrière le théâtre et la place Tarik Ibn Ziad, sont devenues des souks à ciel ouvert. Les problèmes de sécurité routière qui en découlent peuvent être la cause d’accidents graves, dont les seules victimes ne peuvent être que des personnes âgées ou des enfants se rendant à leurs établissements scolaires. Des sorties sur le terrain sont alors organisées de temps à autre. La dernière a été effectuée hier, mardi 26 septembre, et a permis d’aérer les axes routiers ainsi que les trottoirs, habituellement encombrés par toutes sortes de marchandises. Actuellement, ce sont les marchands informels de bougies, d’encens, de benjoin, de fournitures scolaires et de jouets qui réalisent de bonnes affaires. Ahmed Chabi