Annaba : Trafic de drogue dureEDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 La brigade de recherches et d’intervention (BRI) re

Annaba : Trafic de drogue dureEDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 La brigade de recherches et d’intervention (BRI) relevant de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Annaba a démantelé un réseau de narcotrafiquants composé de 2 individus âgés de 46 et 49 ans. Ils détenaient 503 grammes de cocaïne et 63 grammes de corail brut Annaba : Découverte macabre à la CaroubeEDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 Aujourd’hui mercredi vers 13 heures, les éléments de la gendarmerie nationale ont été avertis de la présence d’un cadavre dans un domicile situé à proximité de la plage de la Caroube. L’homme dont on ignore encore l’identité l’âge a été retrouvé pendu. Les lieux ont été totalement bouclés par un double cordon de sécurité, des […] Plus 330 millions dérobés d’un véhicule dans une station de service à AnnabaEDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 B. Salah-Eddine Triste histoire d’un père de famille et sa fille, originaires de Constantine, qui se sont déplacés, ce mercredi 27 septembre, à El-Hadjar (Annaba) ou ils ont vendu un véhicule touristique. Apparemment, c’est un coup préparé par les voleurs qui seraient même en mèche avec l’entourage du vendeur. Sinon comment expliquer qu’en moins d’une […] Le cinéma italien invité d’honneur du 4e Festival du Film Méditerranéen d’AnnabaEDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 Le cinéma italien sera l’invité d’honneur du 4e Festival du Film Méditerranéen d’Annaba, qui se déroulera du 3 au 9 novembre au théâtre régional Azzedine-Medjoubi, annoncent les organisateurs. Le commissaire du festival, Mohamed Allal a indiqué « Le choix de l’Italie en tant qu’invité d’honneur s’est imposé naturellement, le cinéma italien étant l’un des plus importants […] Djellaoui à Benmostefa Benaouda (Annaba) : « Il faut valoriser ce site et le protéger »EDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 En visite hier, mardi 26 septembre, à la nouvelle ville Benaouda Benmostefa, le wali d’Annaba, Abdelkader Djellaoui, a tenu à lancer un appel à tout le monde, principalement à la société civile : « Il faut valoriser ce site et le protéger. Une mission ne peut être accomplie que par l’implication de tout le monde ». Ceci […] Enfants handicapés exclus du système éducatif à Annaba : Les parents protestent, l’administration riposteEDITEUR - 27 SEPTEMBRE 2023 Les parents d’enfants en situation de handicap mental, notamment atteints de retards mentaux et de trisomie, ont organisé un sit-in avant-hier matin, lundi 25 septembre, devant le centre psychopédagogique situé dans le quartier du Champ de mars. Leur revendication principale est la réintégration de leurs enfants, qui ont été exclus des trois centres en raison […]