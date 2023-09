Recette Tlitli constantinois Placeholder LSA PUBLIÉ 27-09-2023, 11:00 500 g de tlitli, 1 gros oignon et 1 pet

Recette Tlitli constantinois Placeholder LSA PUBLIÉ 27-09-2023, 11:00 500 g de tlitli, 1 gros oignon et 1 petit, des cuisses de poulet, 250 g de viande hachée, 2 poignées de pois chiches trempés la veille, ½ c. à s. de smen, 1 c. à soupe d’huile, sel, poivre, œufs durs Grillez le tlitli dans une poêle avec un peu de beurre sur feu doux jusqu'à ce qu'il prenne une belle couleur dorée. Hachez le gros oignon. Ajoutez le poulet, le smen, le sel et le poivre et faites revenir. Ajoutez les pois chiches et de l'eau et laissez cuire. Mettez le tlitli dans un couscoussier et cuire à la vapeur. Préparez les boulettes de viande hachée, ajoutez le petit oignon restant râpé, le sel, le poivre, et former des petites boulettes. Quand la vapeur commence à s’échapper du haut du couscoussier, comptez 15 minutes et enlevez le tlitli. Placez-le dans une grande terrine et l’arrosez avec un peu de sauce. Laissez bien absorber, remettez dans le couscoussier et laissez cuire encore une fois. Répétez cette opération, jusqu’à ce que le tlitli devienne tendre. Ajoutez maintenant les boulettes de viande hachée sans la sauce et laissez cuire. Vers la fin, dans une poêle sur feu doux, placez le tlitli et arrosez avec la sauce et un peu de beurre laissez bien absorber la sauce. Présentez avec des œufs durs. Placeholder LSA PUBLIÉ 27-09-2023, 11:00