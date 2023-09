Des hauts et des bas Entre décembre 2019 et aujourd'hui, l'Algérie a bel et bien évolué. Elle a fait des pas de géant dans certains secteurs et patiné dans d'autres. Dire que le pays fait du surplace à chaque problème, c'est être de mauvaise foi. En près de quatre années, les Algériens ont vécu, comme le reste de l'humanité, les épreuves de la pandémie de Covid-19, sans en subir tous les malheurs. La société s'en est assez bien tirée avec un taux de mortalité, parmi les plus faibles de la planète. Même si cette crise sanitaire s'est accompagnée d'un effondrement des prix du pétrole, les plus démunis parmi les Algériens ont bénéficié d'une défiscalisation totale de leurs salaires, le Snmg a été augmenté et les autres catégories de la société ont eu leur part de hausse du pouvoir d'achat à travers une baisse de l'IRG et une hausse du point indiciaire. Jusqu' aux chômeurs qui bénéficient, à ce jour, d'une indemnité de 15000 dinars par mois. Toutes ces initiatives en direction de la société ont permis aux ménages algériens de disposer de ressources financières supplémentaires. L'Algérie n'est plus la même. On en veut pour preuve que sur les trois dernières années, l'État a réussi l'organisation de grandes manifestations politiques, sportives et culturelles. Les Algériens ont savouré chaque instant de ces moments forts où leur pays sortait de l'anonymat et séduisait la planète. L'on a bien vu une Algérie dynamique qui respire la joie de vivre. Tout cela est une réalité que personne ne peut nier. Maintenant, la vie d'une nation est faite de hauts et de bas. On ne peut pas tout gagner et des passages difficiles sont le lot de toutes les nations. En cela l'Algérie prend sa part. On n'est pas dans les Brics, on n'organisera pas la coupe d'Afrique de football en 2025 et les circuits commerciaux donnent du fil à retordre à quelques ministères qui ne parviennent pas à faire baisser les prix de certains produits alimentaires de large consommation. Oui. Tout cela est vrai. Mais il ne s'agit pas de tout effacer et jeter le bébé avec l'eau du bain. Le sens des responsabilités et le patriotisme qui animent chaque citoyen doivent agir comme un booster pour surmonter cette «mauvaise passe» et construire un rêve commun des Algériens. C'est un combat de tous les jours. C'est ce qui résume la vie d'une nation. Saïd BOUCETTASaïd BOUCETTA 00:00 | 30-09-2023 Share