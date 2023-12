Il a mis fin aux négociations sur la trêve L’obsession de Netanyahu Il fallait s'y attendre. La trêve, pas plus qu'un «cessez-le-feu durable», ne font l'affaire d'un Premier ministre sioniste aux abois, qui a tôt fait de saisir le premier prétexte pour rappeler ses négociateurs au Qatar et relancer la machine barbare du génocide contre la population civile de Ghaza. Totalement obsédé par sa survie politique et par son rejet obsessionnel d'un État palestinien sur la base de juin 1967, Benjamin Netanyahu s'engouffre dans une impasse lourde de conséquences non seulement pour l'État hébreu mais pour toute la communauté juive à travers le monde qu'Israël prétend, abusivement d'ailleurs, incarner. Depuis le 7 octobre et le début des bombardements barbares de l'enclave palestinienne où plus de 16 000 martyrs ont été recensés dont plus de 7 000 enfants, le gouvernement sioniste dit ultra droitier (mais quel gouvernement sioniste ne l'a pas été avec une politique expansionniste et raciste mise en oeuvre depuis 1948...) de Netanyahu affiche un bilan des plus insignifiants par rapport aux promesses et autres fanfaronnades des chefs de guerre au premier jour de l'escalade. Rien qu'entre le 7 octobre et le 24 novembre, quelque 30 000 tonnes de bombes ont été larguées contre Ghaza sans compter les tirs de l'artillerie engagée dans une offensive terrestre sans précédent. Mais le Hamas tient bon et réplique coup pour coup tandis que moins de la moitié des prisonniers qu'il détient ont été remis aux organisations humanitaires dans le cadre des échanges convenus durant la trêve. Celle-ci aura duré 7 jours et elle a fait illusion auprès de la communauté internationale, encline à accorder quelque crédit aux déclarations des alliés occidentaux de l'État hébreu et, principalement celles des États-Unis et de l'administration Biden dont il apparaît que le soutien est bien assuré pour la mise en oeuvre du plan militaire sioniste à Ghaza. Peu importe aux faucons sionistes que cette nouvelle guerre, la plus longue et la plus meurtrière entre l'enclave palestinienne et l'entité sioniste depuis 2008, ait coûté la vie à des centaines d'Israéliens, militaires et civils, au-delà du 7 octobre et il leur importe encore moins qu'elle comporte une dimension barbare telle que l'opinion mondiale s'en émeut et réclame à la fois un arrêt immédiat des bombardements et le jugement des criminels de guerre qui les mènent depuis deux mois. En faisant la sourde oreille, Netanyahu qui estime que son impunité est totalement acquise avec le soutien des États-Unis et des autres alliés occidentaux, continue de clamer qu'un de ses principaux objectifs concerne la «destruction» du Hamas mais, en réalité, il n'a de cesse de poursuivre la guerre devenue son principal bouclier face à la menace judiciaire qui plane sur sa tête et face à la colère grandissante qui agite la société israélienne envers lui. Le sinistre personnage détient, malgré sa grande impopularité, le record de durée en tant que Premier ministre sioniste et il exploite le conflit actuel pour transcender la pression sociale, malgré les gigantesques manifestations contre sa réforme de la Cour suprême et son fiasco sécuritaire historique du 7 octobre. S'appuyant sur les béquilles de l'extrême droite et du Likoud, il gagne du temps avec un bain de sang car sa seule crainte est bien de perdre la majorité à la Knesset, auquel cas il entendra sonner le glas. Chaabane BENSACIChaabane BENSACI 00:00 | 03-12-2023 Share