La Turquie candidate pour la COP 31 Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi la candidature d

La Turquie candidate pour la COP 31 Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé vendredi la candidature de la Turquie pour accueillir la Conférence internationale pour le climat COP31 en 2026. La Turquie entre ainsi en compétition avec l'Australie qui avait annoncé sa candidature plus tôt cette année. « Nous avons annoncé notre candidature pour accueillir la 31ème conférence des Nations unies pour le climat qui aura lieu en 2026», a affirmé M. Erdogan lors de son discours à la COP28 à Dubaï. « Je suis sûr que vous, mes précieux amis, allez nous donner le soutien nécessaire », a-t-il ajouté. La Turquie a été le dernier pays du Groupe des Vingt à signer en 2021 l'accord de Paris sur le climat et s'est engagée à atteindre l'objectif de neutralité carbone en 2053. Ebranlée par un tremblement de terre qui a fait plus de 50.000 victimes en février, la Turquie avait renoncé à accueillir une réunion clé des Nations unies sur la biodiversité en 2024 afin de concentrer ses ressources sur les efforts de reconstruction. 03-12-2023