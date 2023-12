Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reprod

Vous pouvez partager un article en cliquant sur les icônes de partage en haut à droite de celui-ci. La reproduction totale ou partielle d’un article, sans l’autorisation écrite et préalable du Monde, est strictement interdite. Pour plus d’informations, consultez nos conditions générales de vente. Pour toute demande d’autorisation, contactez syndication@lemonde.fr. https://www.lemonde.fr/sport/article/2023/11/01/coupe-du-monde-2034-l-arabie-saoudite-se-dit-prete-a-faire-face-a-toutes-les-possibilites-pour-accueillir-la-competition-en-ete-ou-en-hiver_6197680_3242.html Coupe du monde 2034 : l'Arabie saoudite se dit prête « à faire face à toutes les possibilités » pour accueillir la compétition, en été ou en hiver Seul candidat pour accueillir le Mondial 2034 après le retrait de l'Australie, le royaume saoudien assure pouvoir organiser le tournoi quand la fédération internationale de football le souhaitera, en climatisant ses stades si besoin. Le Monde Publié le 01 novembre 2023 à 13h35, modifié le 01 novembre 2023 à 15h26 Ajouter à vos sélections Partager C’est officiel depuis mardi soir : après le repli de la fédération australienne, l’Arabie saoudite est l’unique candidate pour organiser la Coupe du monde de football en 2034. Et les Saoudiens ont montré leur détermination à la Fédération internationale de football association (FIFA), qui a prévu de désigner officiellement le pays hôte de la compétition à la fin de l’année 2024. Mercredi 1er novembre, auprès de l’Agence France-presse, la fédération saoudienne de football s’est dite prête à accueillir le Mondial 2034 en hiver ou en été, assurant que le royaume pouvait faire face à « toutes les possibilités ». Lire aussi : Article réservé à nos abonnés Coupe du monde 2034 : les acteurs du football toujours totalement muets sur les violations des droits humains en Arabie saoudite Ajouter à vos sélections Yasser Al-Misehal, le président du foot saoudien, dit qu’« il existe de nombreuses nouvelles technologies qui permettent de refroidir ou d’ajouter des climatiseurs dans les stades, sans compter que de nombreuses villes du royaume jouissent d’une atmosphère très agréable en été ». Certaines villes saoudiennes bénéficient en effet d’un climat tempéré, comme à Abha, Al-Bah ou Taëf, mais les infrastructures sportives y sont toutefois plus limitées que dans le reste du pays. Les plus grands stades se situent dans la capitale Riyad, ou dans la ville côtière de Djedda, où les températures peuvent atteindre 50 degrés en été. « L’Arabie saoudite présentera une candidature solo » Cette attribution attendue soulève déjà de nombreuses questions sur l’impact environnemental et sur les engagements de la FIFA en matière de droits de l’homme. Selon Yasser Al-Misehal, le royaume sera le premier pays à accueillir seul un Mondial avec 48 équipes, les deux éditions précédentes étant partagées entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique en 2026, et entre l’Espagne, le Portugal et le Maroc en 2030. « L’Arabie saoudite présentera une candidature solo », a-t-il confirmé à l’AFP. Lire l’éditorial : Arabie saoudite : le football au service des ambitions de « MBS » Ajouter à vos sélections Déjà annoncés comme les grands favoris pour accueillir ce Mondial, les Saoudiens sont devenus quasi certains de l’obtenir après le désistement australien la veille. Tôt dans la matinée de mardi 31 octobre, la fédération australienne a annoncé sur X (anciennement Twitter) renoncer officiellement à l’accueil de l’événement. « Nous avons étudié la possibilité de déposer une candidature pour accueillir la Coupe du monde de la FIFA et, après avoir pris en compte tous les facteurs, nous avons décidé de ne pas le faire pour la compétition organisée en 2034 », écrivait la fédération dans son communiqué. Au début du mois d’octobre, l’Australie avait pourtant signalé travailler sur un projet pour l’organisation de ce Mondial. Une semaine plus tard, elle avait même envisagé un ticket commun avec l’Indonésie. Erick Thohir, le président de la fédération indonésienne, avait alors expliqué que l’Australie était « partante » pour une candidature commune avec son pays, depuis « des discussions lors du dernier congrès de la FIFA », organisé en mars, au Rwanda. Finalement, après le changement de position de la fédération indonésienne, qui a apporté son soutien à la candidature saoudienne il y a une dizaine de jours, l’Australie a décidé de jeter l’éponge. Le royaume projette « d’offrir un tournoi de classe mondiale » L’Arabie saoudite était, elle, officiellement candidate depuis le 4 octobre. Ce jour-là, la FIFA avait lancé un appel à candidatures pour le tournoi de 2034. En vertu du principe de rotation des continents, les confédérations asiatique et océanique tenaient la corde pour l’organisation de cette édition. Quelques minutes après cet appel, le pays du Golfe, qui s’était déjà positionné pour organiser le Mondial 2030, avait confirmé se porter candidat pour 2034. Les Saoudiens avaient alors immédiatement reçu le soutien de la Confédération asiatique de football, ce qui les plaçait, déjà, en position de grand favori pour organiser la compétition. Lire aussi : Coupe du monde 2034 : l’Indonésie et l’Australie envisagent une candidature commune face à l’Arabie saoudite Ajouter à vos sélections Comme le Qatar en 2022, le pays compte faire de ce Mondial un puissant outil de soft power. Dans un communiqué publié sur X, la fédération saoudienne annonçait, le 4 octobre, qu’elle « projette d’offrir un tournoi de classe mondiale et [qu’elle] s’inspirera de la transformation sociale et économique en cours de l’Arabie saoudite, et de la passion pour le football profondément ancrée dans le pays ». Le Monde